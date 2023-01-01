В Одесі місцева підприємиця скоригувала десятки «шахедів» по місту





Про це



Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одну учасницю агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), яка діяла у місті.



Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.



Нагадаємо, що у серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі.



Серед них – агент з оперативним псевдонімом «Diezel» та його дружина, яка була «зв’язковою» російського гру і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.



Наразі затримано третю фігурантку. За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».



На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи «від імені» прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка рф використовує для вербування та співпраці з агентами.



Зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського гру Григорієм Івановим.



Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму «куратору» про наслідки «прильотів».



Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.



Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні.



За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське гру дистанційно завербувало у червні цього року.



У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агентку російського гру, яка скоригувала десятки «Шахедів» по Одесі.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одну учасницю агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), яка діяла у місті.Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.Нагадаємо, що у серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі.Серед них – агент з оперативним псевдонімом «Diezel» та його дружина, яка була «зв’язковою» російського гру і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.Наразі затримано третю фігурантку. За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи «від імені» прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка рф використовує для вербування та співпраці з агентами.Зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського гру Григорієм Івановим.Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму «куратору» про наслідки «прильотів».Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні.За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське гру дистанційно завербувало у червні цього року.У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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