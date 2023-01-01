В Одесі місцева підприємиця скоригувала десятки «шахедів» по місту
Сьогодні, 11:30
СБУ затримала агентку російського гру, яка скоригувала десятки «Шахедів» по Одесі.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одну учасницю агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), яка діяла у місті.
Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.
Нагадаємо, що у серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі.
Серед них – агент з оперативним псевдонімом «Diezel» та його дружина, яка була «зв’язковою» російського гру і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.
Наразі затримано третю фігурантку. За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».
На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи «від імені» прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка рф використовує для вербування та співпраці з агентами.
Зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського гру Григорієм Івановим.
Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму «куратору» про наслідки «прильотів».
Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.
Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні.
За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське гру дистанційно завербувало у червні цього року.
У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одну учасницю агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), яка діяла у місті.
Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.
Нагадаємо, що у серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі.
Серед них – агент з оперативним псевдонімом «Diezel» та його дружина, яка була «зв’язковою» російського гру і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.
Наразі затримано третю фігурантку. За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».
На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи «від імені» прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка рф використовує для вербування та співпраці з агентами.
Зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського гру Григорієм Івановим.
Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму «куратору» про наслідки «прильотів».
Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.
Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні.
За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське гру дистанційно завербувало у червні цього року.
У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
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