В Одесі місцева підприємиця скоригувала десятки «шахедів» по місту

В Одесі місцева підприємиця скоригувала десятки «шахедів» по місту
СБУ затримала агентку російського гру, яка скоригувала десятки «Шахедів» по Одесі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одну учасницю агентурної мережі головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру), яка діяла у місті.

Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.

Нагадаємо, що у серпні цього року СБУ викрила та повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї агентурної мережі.

Серед них – агент з оперативним псевдонімом «Diezel» та його дружина, яка була «зв’язковою» російського гру і зараз переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.

Наразі затримано третю фігурантку. За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».

На фюзеляжах ворожих БПЛА загарбники робили надписи «від імені» прокремлівського Телеграм-каналу, який воєнна розвідка рф використовує для вербування та співпраці з агентами.

Зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського гру Григорієм Івановим.
В Одесі місцева підприємиця скоригувала десятки «шахедів» по місту

Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму «куратору» про наслідки «прильотів».

Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора.

Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева підприємиця, яку російське гру дистанційно завербувало у червні цього року.

У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: Одеса, шахеди, агентка
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