Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 28 листопада – 3 грудня

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня на сцені театру розгортатимуться історії з життя Іуди, із глибин повстанської криївки, любовні переживання у стилі Ромео та Джульєтти та комедійні пригоди. А найменших глядачів з нетерпінням чекає Алладін.



Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 28 листопада до 3 грудня.



У вівторок, 28 листопада, о 18:00 на камерній сцені театру відбудеться драматична поема «На полі крові» Лесі Українки. Режисер-постановник – Владислав Маціюк.



Існування кожної людини – це безперервний ланцюжок рішень, які ми приймаємо щодня. Чим поснідати, що одягнути, якою дорогою рухатись, де навчатись, з ким створити сім’ю… Ми безупинно шукаємо шляхи для досягнення цілей, як дрібних, так і масштабних. Іноді знайдені способи і методи призводять до ситуацій, де помилка може коштувати життя.





Легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Іуда, син одинака, який ще дитиною втратив найрідніше – маму. Від батька він перейняв багатий спадок: дім, виноградники, сади… Але Юда все одно не мав спокою, бо прагнув більшого, ніж має.



«Хотів би знати я, що б ти зробив, якби тобі текли крізь пальці гроші, розтікались по усіх усюдах, лишаючи тобі сухі долоні, і так щодня!», – Леся Українка із п’єси «На полі крові».



На що був готовий Юда заради збагачення? Яка розплата за скоєне? Яка ціна розкоші? Відповіді глядач відшукає під час перегляду вистави.



Квитки на вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.



У середу, 29 листопада, о 18:00 на камерній сцені театру – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб.





У руках геніального Автора нова комедія на мотив шекспірівського шедевру «Ромео і Джульєтта». Усе готове до роботи: декорації, сцена, актори… Та не все так просто у житті талановитого митця. Доля майбутньої вистави залежить від безжалісної Цензорки-диктаторки. Саме вона впродовж семи днів віртуозно, не без задоволення знущається над бідолашним, мовляв, «Я хочу кохання без поцілунків», «Я хочу комедію без жартів», і, зрештою, «Я хочу щоб вистава прославляла Імператора Японії»!



І коли здається, що нещасний Автор ось-ось здасться, йому спадає на думку неочікуваний сюжетний поворот у своєму шедеврі.



То хто ж переможе: диктатура чи свобода?… Перепрошуємо! Цензорка чи Автор?



У четвер, 1 грудня, о 18:00 на камерній сцені відбудеться комедійний трилер «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої у постановці Світлани Органістої.





Тонка історія, сповнена болю, гумору та світла, у якій молода дівчина у погоні за спадком у розмірі півтора мільйона доларів знаходить щось значно важливіше...



У суботу, 2 грудня, о 18:00 запрошують на комедію «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків.



Заміж за дурника? Нізащо!

А якщо... За багатого дурня?

Уляна, палко закохана в коваля-кріпака Олексія, не згідна відмовлятися від свого щастя ні за які гроші, бо багатій Стецько їй не любий. Проте останнє слово за батьками, а вони бажають для своєї єдиної доньки заможного життя...



Що із цього зрештою вийшло – у Наголошуємо, що ця вистава відбудеться пізніше на годину, ніж зазвичай взимку.



У неділю, 3 грудня, о 12:00 в театрі відбудеться лірична казка «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз.





Вистава зі східним колоритом про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та звісно ж любов!



Також у неділю, 3 грудня, о 17:00 запрошують на концерт-виставу «При ватрі».





Зазирніть до повстанської криївки, побувайте на сільському весіллі та у підпільному кабаку, а головне – погрійтеся біля ватри, за якою мріяли про перемогу наші предки...



Подія перенесе вас у те минуле України, яке так старанно намагається приховати росія – злочинний нащадок не менш злочинного радянського режиму.



Унікальний сценарій Дарини Гребенко, режисура Заслуженої артистки України Світлани Органістої, живий звук від оркестру театру під керівництвом Заслуженого артиста України Миколи Гнатюка, а також яскраві акторські та вокальні роботи – усе це, аби висвітлити один із масштабних російських грабунків: крадіжку української культурної спадщини.



Так, чимало російськомовних хітів були «запозичені» в українців так само безсоромно, як «Ветки калин похилилися» у гурту «Океан Ельзи» (пісня «Не твоя війна»). Наприклад, «Дьім сигарет с ментолом», «Вставай, страна огромная» і навіть «Ех, яблочко» – усі ці пісні у свій час були перекладені з української та популяризовані як російські. Ці та інші пісні знову лунатимуть зі сцени рідною мовою, повертаючи історичну справедливість.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменізапрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру розгортатимуться історії з життя, із глибин повстанської криївки, любовні переживання у стилітата комедійні пригоди. А найменших глядачів з нетерпінням чекаєПропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 28 листопада до 3 грудня.на камерній сцені театру відбудеться драматична поема. Режисер-постановник –Існування кожної людини – це безперервний ланцюжок рішень, які ми приймаємо щодня. Чим поснідати, що одягнути, якою дорогою рухатись, де навчатись, з ким створити сім’ю… Ми безупинно шукаємо шляхи для досягнення цілей, як дрібних, так і масштабних. Іноді знайдені способи і методи призводять до ситуацій, де помилка може коштувати життя.Легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Іуда, син одинака, який ще дитиною втратив найрідніше – маму. Від батька він перейняв багатий спадок: дім, виноградники, сади… Але Юда все одно не мав спокою, бо прагнув більшого, ніж має.«Хотів би знати я, що б ти зробив, якби тобі текли крізь пальці гроші, розтікались по усіх усюдах, лишаючи тобі сухі долоні, і так щодня!», – Леся Українка із п’єси «На полі крові».На що був готовий Юда заради збагачення? Яка розплата за скоєне? Яка ціна розкоші? Відповіді глядач відшукає під час перегляду вистави.на камерній сцені театру – драма-комедія. Режисер-постановник – заслужений артист УкраїниУ руках геніального Автора нова комедія на мотив шекспірівського шедевру «Ромео і Джульєтта». Усе готове до роботи: декорації, сцена, актори… Та не все так просто у житті талановитого митця. Доля майбутньої вистави залежить від безжалісної Цензорки-диктаторки. Саме вона впродовж семи днів віртуозно, не без задоволення знущається над бідолашним, мовляв, «Я хочу кохання без поцілунків», «Я хочу комедію без жартів», і, зрештою, «Я хочу щоб вистава прославляла Імператора Японії»!І коли здається, що нещасний Автор ось-ось здасться, йому спадає на думку неочікуваний сюжетний поворот у своєму шедеврі.То хто ж переможе: диктатура чи свобода?… Перепрошуємо! Цензорка чи Автор?на камерній сцені відбудеться комедійний трилеру постановціТонка історія, сповнена болю, гумору та світла, у якій молода дівчина у погоні за спадком у розмірі півтора мільйона доларів знаходить щось значно важливіше...запрошують на комедію, музика. Режисер-постановник –Заміж за дурника? Нізащо!А якщо... За багатого дурня?Уляна, палко закохана в коваля-кріпака Олексія, не згідна відмовлятися від свого щастя ні за які гроші, бо багатій Стецько їй не любий. Проте останнє слово за батьками, а вони бажають для своєї єдиної доньки заможного життя...Що із цього зрештою вийшло – у Наголошуємо, що ця вистава відбудеться пізніше на годину, ніж зазвичай взимку.в театрі відбудеться лірична казка. Режисер-постановник –Вистава зі східним колоритом про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та звісно ж любов!Такожзапрошують на концерт-виставуЗазирніть до повстанської криївки, побувайте на сільському весіллі та у підпільному кабаку, а головне – погрійтеся біля ватри, за якою мріяли про перемогу наші предки...Подія перенесе вас у те минуле України, яке так старанно намагається приховати росія – злочинний нащадок не менш злочинного радянського режиму.Унікальний сценарій, режисура Заслуженої артистки України, живий звук від оркестру театру під керівництвом Заслуженого артиста України, а також яскраві акторські та вокальні роботи – усе це, аби висвітлити один із масштабних російських грабунків: крадіжку української культурної спадщини.Так, чимало російськомовних хітів були «запозичені» в українців так само безсоромно, як «Ветки калин похилилися» у гурту «Океан Ельзи» (пісня «Не твоя війна»). Наприклад, «Дьім сигарет с ментолом», «Вставай, страна огромная» і навіть «Ех, яблочко» – усі ці пісні у свій час були перекладені з української та популяризовані як російські. Ці та інші пісні знову лунатимуть зі сцени рідною мовою, повертаючи історичну справедливість.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram

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