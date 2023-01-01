Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну

Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
Лучанки Ольга Берестюк і Діана Познякевич – дуже активні та завзяті дівчата, які багато років йшли до здорового харчування. Коли ж нарешті зрозуміли, яким має бути їхній раціон, то перетворили своє хелсі-меню у бренд веганської продукції GoodMood Food.

За два роки існування бренду їхня продукція вже знайшла своїх шанувальників у різних куточках України.

Київ, Львів, Ужгород, Одеса, Рівне, Дніпро – це далеко не увесь перелік міст, у чиїх закладах можна придбати здорові десерти GoodMood Food, які виготовлені повністю на рослинній основі, без додавання білого цукру, глютену та шкідливих домішок.

«Вже шість років я не їм м’яса та цукру. До того я була у пошуках різних альтернатив у харчуванні шляхом проб та помилок і врешті-решт дійшла до того, що моє самопочуття як фізичне, так і ментальне у найкращому стані, коли я дотримуюся веганського способу життя… З народженням сина, три роки тому, у мене почався новий період у житті і я ще більш ретельніше переглянула свій раціон. Крім того, що я не їла продуктів тваринного походження та цукру, то ще й виключила глютен. Мені дуже пощастило, адже мене у цьому підтримав мій чоловік – ми разом веганимо, показуючи приклад здорового харчування для нашого сина», - поділилась власною історією Діана Познякевич.
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну

Ольга Берестюк розповідає, що вона не є веганом, але дотримується здорового, збалансованого харчування.

«Я вже багато років є прихильником хелсі-продуктів, в магазинах завжди вишукую продукти без глютену, страви їм безлактозні. Дуже люблю солодощі, але ті, що пропонують наші магазини, мені не підходять. Якось я завітала в гості до Діани і вона пригостила мене хелсі-тортиком. Я їй тоді сказала: «Слухай, це так смачно!», давай будемо робити такі десерти на продаж», - пригадує Оля.

Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну

Тож два роки тому дівчата налагодили невеличке виробництво, а у вересні минулого року вже відкрили кафе GoodMood Food, що у Луцьку на території ЖК «Яровиця».

Для розвитку бізнесу важливо користуватися кожною можливістю, тож дівчата подалися на урядову програму й отримали грант «Власна Справа», за який придбали потрібне холодильне обладнання та запустити сайт, що дало їм змогу збільшити та пришвидшити виробництво.

Зараз у кафе працюють четверо кондитерів, один пакувальник та три менеджери з продажів.

«Стабільно ми виготовляємо більше 10 тисяч десертів на місяць, які роз’їжджаються по усій Україні – ми вже маємо понад 70 партнерів. Наші відвідувачі та замовники куштують перше в Україні унікальне меню веганських безглютенових страв, бо таких закладів в інших містах практично немає», - з гордістю кажуть дівчата.

Бренд GoodMood Food виготовляє більше 15 видів веганських безглютенових тартів без білого цукру, а ще батончики та цукерки.


Зараз дівчата з командою працюють над розширенням лінійки страв: до асортименту додаються ще одні унікальні на ринку України продукти - веганські безглютенові млинці із солоними та солодкими начинками та веганські равіолі. Наразі їх уже можна скуштувати у закладах Львова. На літо планують запустити морозиво.

«Для нас головне не те, щоб розширювати асортимент, а правильно його наповнювати, урізноманітнювати новими смаками», - наголосила Діана Познякевич.

Окрім того, що дівчата скористалися урядовою програмою та отримали грант на розвиток власної справи, Діана та Оля – часті відвідувачки лекцій в Дія.Бізнес у Луцьку.

Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну


«В рамках програми-акселератора «Відважна» ми відвідували лекції онлайн та офлайн. Це насправді дуже класна платформа, після якої надихнулися, а зараз беремо участь в акселераторі «Власне» і плануємо позмагатися за призи. Це круто мати безкоштовний доступ до такої цінної бази знань. На цих лекціях стаєш бізнес-практиком», - розповіла Діана Познякевич.

Оля Берестюк додала, що після кількох років життя у Києві та із поверненням до Луцька їй реально не вистачало такої ком’юніті, де б гуртувалися підприємці.

«А з появою Дія.Бізнес цей пазл склався», - зізналася вона.

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Зараз у GoodMood Food кипить робота над новорічними боксами – із корисними солодощами, печивом та подарунками від партнерів.
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну


«Це ж стрес для кожної мами – пережити свята і вберегти дітей від споживання надмірної кількості цукерок. Краще купити наш бокс із солодощами і не хвилюватися – нехай діти їх їдять скільки захочуть без шкоди для здоров’я», - кажуть засновниці хелсі-бренду.
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну


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Теги: беглютенові солодощі, без цукру, веган, GoodMood Food, Луцьк
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