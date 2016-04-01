У Раді обговорюють ідею демобілізації військових через 18 чи 36 місяців безперервної служби, – Веніславський

У Раді обговорюють ідею демобілізації військових через 18 чи 36 місяців безперервної служби, – Веніславський
Остаточного рішення з цього приводу немає, ідея перебуває на рівні обговорення.

Про це заявив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, щодо соціального захисту, то передбачається системно врегулювати питання, пов’язані з відпустками, зокрема, тих, хто повернувся з полону, при народженні дитини та інше.

"Наприклад, пропонується нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і хоче звільнитися).

Серед ключових пропозицій – законодавчо закріпити право військових на демобілізацію. В парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу немає", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, що нещодавно на Ставці обговорили питання демобілізації і ротації.

У Верховній Раді готують драфт законопроєкту із врегулюванням питання мобілізації, відпусток та демобілізації військових. Один із пропонованих варіантів – демобілізація після трьох років безперервної служби, однак консенсусу щодо цього поки немає.

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Теги: військові, демобілізація
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