У Раді обговорюють ідею демобілізації військових через 18 чи 36 місяців безперервної служби, – Веніславський
Сьогодні, 12:40
Остаточного рішення з цього приводу немає, ідея перебуває на рівні обговорення.
Про це заявив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, щодо соціального захисту, то передбачається системно врегулювати питання, пов’язані з відпустками, зокрема, тих, хто повернувся з полону, при народженні дитини та інше.
"Наприклад, пропонується нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і хоче звільнитися).
Серед ключових пропозицій – законодавчо закріпити право військових на демобілізацію. В парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу немає", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, що нещодавно на Ставці обговорили питання демобілізації і ротації.
У Верховній Раді готують драфт законопроєкту із врегулюванням питання мобілізації, відпусток та демобілізації військових. Один із пропонованих варіантів – демобілізація після трьох років безперервної служби, однак консенсусу щодо цього поки немає.
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Про це заявив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, щодо соціального захисту, то передбачається системно врегулювати питання, пов’язані з відпустками, зокрема, тих, хто повернувся з полону, при народженні дитини та інше.
"Наприклад, пропонується нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і хоче звільнитися).
Серед ключових пропозицій – законодавчо закріпити право військових на демобілізацію. В парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу немає", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, що нещодавно на Ставці обговорили питання демобілізації і ротації.
У Верховній Раді готують драфт законопроєкту із врегулюванням питання мобілізації, відпусток та демобілізації військових. Один із пропонованих варіантів – демобілізація після трьох років безперервної служби, однак консенсусу щодо цього поки немає.
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Сьогодні, 12:40