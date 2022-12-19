Комунальники пояснили, чому зрізали ялинки в центральному парку Луцька

Комунальники пояснили, чому зрізали ялинки в центральному парку Луцька
Багаторічні ялинки у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку зрізали, бо вони вже були сухі.

Про це пише Конкурент.

У Центральному парку імені Лесі Українки, що на вулиці Глушець, зрізали багаторічні ялинки. Відповідне відео почало ширитися у місцевих телеграм-каналах.

Як зазначає авторка відео Лариса Романюк, дерева були «здорові», тому вона не розуміє для чого їх було зрізати. Журналісти звернулися за коментарем до очільника комунального підприємства «Парки й сквери» Олександра Михалуся, аби той роз'яснив, для чого позрізали новорічні дерева.



За його словами, ті дерева уже понад рік були сухі та їх мали зрізати, проте дозвіл вони отримали лише зараз.

«Це зрізали сухостійні ялини, які вже понад рік сухі. Ми зараз отримали ордер на цетральний пак на видалення дерев і вчора, 27 листопада, там п'ять ялинок різалось», – каже Олександр Михалусь.

Також він додав, що дрова, які згодом зроблять з ялинкових дерев, розвезуть малозабезпеченим сім'ям.

Нагадаємо, парки і сквери як міські зони відпочинку в такому вигляді, як ми звикли, з’явилися у Луцьку в другій половині ХІХ століття. Започаткував це явище міський сад біля колишнього монастиря тринітаріїв, у приміщеннях якого на той час розмістили Окружний суд (зараз це вулиця Лесі Українки, на місці цього саду – територія Навчально-реабілітаційного центру, більш відомого як колишня школа №8)

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Теги: ялинка, Луцьк
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