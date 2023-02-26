Посмертну нагороду волинського Героя отримали батьки

За особисту мужність, самовіддане виконання військового обов’язку і вірність військовій присязі житель села Велимченагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).Про це у фейсбуці інформує Велимченська громада.За особистий вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм указом президента Україниорденом "За мужність" III ступеня (посмертно) нагороджений Редькович Володимир Васильович, 29 серпня 1993 року народження, житель села Велимче.Нагороду отримали батьки Володимира, мати Захисниката батько -Почесну місію вручення виконував начальник Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримкита сільський голова«Цей орден не поверне до життя світлу людину, вірного побратима та люблячого сина, Володимира Редьковича, та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до неньки України», - йдеться у повідомленні.Молодший сержант ЗСУ Володимир Редькович у 2014 році пройшов все пекло війни, а з перших днів повномасштабного вторгнення (26.02.2023), без вагань став на захист рідної землі. Щирий син України2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі населеного пункту Гороб'ївка Харківської області й до кінця лишився вірній військовій присязі.Рідні, друзі й побратими згадують: чуйного сина, мужнього Воїна, надійного друга, як Героя з великим й люблячим серцем та неймовірною відвагою.«Ми тут задля того, аби ви жили спокійно», слова, які проймають серце і які так часто повторював Володимир.«Схиляємо голови перед близькими та рідними кожного захисника, адже жодні слова не зможуть повернути цю втрату. Жодні ордени чи нагороди не зможуть вгамувати біль матері, яка більше не зможе обійняти найріднішу людину, проте ці державні нагороди повинні нагадувати нам про подвиги сучасних українських Героїв», - зазначили у громаді.