Посмертну нагороду волинського Героя отримали батьки
Сьогодні, 12:56
За особисту мужність, самовіддане виконання військового обов’язку і вірність військовій присязі житель села Велимче Володимир Редькович нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).
Про це у фейсбуці інформує Велимченська громада.
За особистий вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм указом президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) нагороджений Редькович Володимир Васильович, 29 серпня 1993 року народження, житель села Велимче.
Нагороду отримали батьки Володимира, мати Захисника Галина Василівна Редькович та батько - Василь Михайлович Редькович.
Почесну місію вручення виконував начальник Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Василь Шинкарук та сільський голова Анастасія Павлович.
«Цей орден не поверне до життя світлу людину, вірного побратима та люблячого сина, Володимира Редьковича, та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до неньки України», - йдеться у повідомленні.
Молодший сержант ЗСУ Володимир Редькович у 2014 році пройшов все пекло війни, а з перших днів повномасштабного вторгнення (26.02.2023), без вагань став на захист рідної землі. Щирий син України загинув 28 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі населеного пункту Гороб'ївка Харківської області й до кінця лишився вірній військовій присязі.
Рідні, друзі й побратими згадують: чуйного сина, мужнього Воїна, надійного друга, як Героя з великим й люблячим серцем та неймовірною відвагою.
«Ми тут задля того, аби ви жили спокійно», слова, які проймають серце і які так часто повторював Володимир.
«Схиляємо голови перед близькими та рідними кожного захисника, адже жодні слова не зможуть повернути цю втрату. Жодні ордени чи нагороди не зможуть вгамувати біль матері, яка більше не зможе обійняти найріднішу людину, проте ці державні нагороди повинні нагадувати нам про подвиги сучасних українських Героїв», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Велимченська громада.
За особистий вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм указом президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) нагороджений Редькович Володимир Васильович, 29 серпня 1993 року народження, житель села Велимче.
Нагороду отримали батьки Володимира, мати Захисника Галина Василівна Редькович та батько - Василь Михайлович Редькович.
Почесну місію вручення виконував начальник Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Василь Шинкарук та сільський голова Анастасія Павлович.
«Цей орден не поверне до життя світлу людину, вірного побратима та люблячого сина, Володимира Редьковича, та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до неньки України», - йдеться у повідомленні.
Молодший сержант ЗСУ Володимир Редькович у 2014 році пройшов все пекло війни, а з перших днів повномасштабного вторгнення (26.02.2023), без вагань став на захист рідної землі. Щирий син України загинув 28 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в районі населеного пункту Гороб'ївка Харківської області й до кінця лишився вірній військовій присязі.
Рідні, друзі й побратими згадують: чуйного сина, мужнього Воїна, надійного друга, як Героя з великим й люблячим серцем та неймовірною відвагою.
«Ми тут задля того, аби ви жили спокійно», слова, які проймають серце і які так часто повторював Володимир.
«Схиляємо голови перед близькими та рідними кожного захисника, адже жодні слова не зможуть повернути цю втрату. Жодні ордени чи нагороди не зможуть вгамувати біль матері, яка більше не зможе обійняти найріднішу людину, проте ці державні нагороди повинні нагадувати нам про подвиги сучасних українських Героїв», - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
росія припинила обміни військовополоненими
Сьогодні, 13:12
Посмертну нагороду волинського Героя отримали батьки
Сьогодні, 12:56
У Раді обговорюють ідею демобілізації військових через 18 чи 36 місяців безперервної служби, – Веніславський
Сьогодні, 12:40