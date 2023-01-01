Президента просять присвоїти звання «Герой України» загиблому волинянину
Сьогодні, 13:38
Триває збір підписів під петицією до Президента України Володимира Зеленського із клопотанням присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) снайперу з Волині Віталію Козловському.
Петицію на сайті глави держави зареєстрував Вадим Садчиков.
Президента закликають присвоїти посмертно звання Герой України військовослужбовцю ЗСУ, стрільцю-снайперу механізованого відділення механізованого батальйону старшому сержанту Козловському Віталію Анатолійовичу (15.11.1976 р.н.), який 2 листопада 2023 року героїчно загинув, захищаючи Україну та її територіальну цілісність ціною власного життя.
Народився Віталій в Заболотті на Волині, де й пройшли його юнацькі роки. Після закінчення школи здобув професію електрика-водія, пізніше був призваний на строкову військову службу.
Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав ЗСУ і з 2 березня 2022 року був зарахований як старший сержант до 2-го взводу 4-ої роти 2-го батальйону 14-ої ОМБр ім. Князя Романа Великого.
«Воював у гарячих точках Київщини, Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя. Останні місяці боронив рубежі Купʼянського напрямку. Неодноразово рятував життя побратимам і ніколи не залишав у біді. Мав декілька контузій, але після одужання знову рвався у бій. Віталій із честю та гідністю виконав свій обовʼязок громадянина України і віддав своє життя за незалежність та до останнього подиху був вірним своєму народові та Батьківщині», - йдеться у петиції.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Петицію на сайті глави держави зареєстрував Вадим Садчиков.
Президента закликають присвоїти посмертно звання Герой України військовослужбовцю ЗСУ, стрільцю-снайперу механізованого відділення механізованого батальйону старшому сержанту Козловському Віталію Анатолійовичу (15.11.1976 р.н.), який 2 листопада 2023 року героїчно загинув, захищаючи Україну та її територіальну цілісність ціною власного життя.
Народився Віталій в Заболотті на Волині, де й пройшли його юнацькі роки. Після закінчення школи здобув професію електрика-водія, пізніше був призваний на строкову військову службу.
Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав ЗСУ і з 2 березня 2022 року був зарахований як старший сержант до 2-го взводу 4-ої роти 2-го батальйону 14-ої ОМБр ім. Князя Романа Великого.
«Воював у гарячих точках Київщини, Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя. Останні місяці боронив рубежі Купʼянського напрямку. Неодноразово рятував життя побратимам і ніколи не залишав у біді. Мав декілька контузій, але після одужання знову рвався у бій. Віталій із честю та гідністю виконав свій обовʼязок громадянина України і віддав своє життя за незалежність та до останнього подиху був вірним своєму народові та Батьківщині», - йдеться у петиції.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Президента просять присвоїти звання «Герой України» загиблому волинянину
Сьогодні, 13:38
росія припинила обміни військовополоненими
Сьогодні, 13:12
Посмертну нагороду волинського Героя отримали батьки
Сьогодні, 12:56
У Раді обговорюють ідею демобілізації військових через 18 чи 36 місяців безперервної служби, – Веніславський
Сьогодні, 12:40