Президента просять присвоїти звання «Герой України» загиблому волинянину

Президента просять присвоїти звання «Герой України» загиблому волинянину
Триває збір підписів під петицією до Президента України Володимира Зеленського із клопотанням присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) снайперу з Волині Віталію Козловському.

Петицію на сайті глави держави зареєстрував Вадим Садчиков.

Президента закликають присвоїти посмертно звання Герой України військовослужбовцю ЗСУ, стрільцю-снайперу механізованого відділення механізованого батальйону старшому сержанту Козловському Віталію Анатолійовичу (15.11.1976 р.н.), який 2 листопада 2023 року героїчно загинув, захищаючи Україну та її територіальну цілісність ціною власного життя.

Народився Віталій в Заболотті на Волині, де й пройшли його юнацькі роки. Після закінчення школи здобув професію електрика-водія, пізніше був призваний на строкову військову службу.

Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав ЗСУ і з 2 березня 2022 року був зарахований як старший сержант до 2-го взводу 4-ої роти 2-го батальйону 14-ої ОМБр ім. Князя Романа Великого.

«Воював у гарячих точках Київщини, Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя. Останні місяці боронив рубежі Купʼянського напрямку. Неодноразово рятував життя побратимам і ніколи не залишав у біді. Мав декілька контузій, але після одужання знову рвався у бій. Віталій із честю та гідністю виконав свій обовʼязок громадянина України і віддав своє життя за незалежність та до останнього подиху був вірним своєму народові та Батьківщині», - йдеться у петиції.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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