Президента просять присвоїти звання «Герой України» загиблому волинянину

Триває збір підписів під петицією до Президента Україниіз клопотанням присвоїти почесне звання Герой України (посмертно) снайперу з ВолиніПетицію на сайті глави держави зареєструвавПрезидента закликають присвоїти посмертно звання Герой України військовослужбовцю ЗСУ, стрільцю-снайперу механізованого відділення механізованого батальйону старшому сержанту Козловському Віталію Анатолійовичу (15.11.1976 р.н.), який 2 листопада 2023 року, захищаючи Україну та її територіальну цілісність ціною власного життя.Народився Віталій в Заболотті на Волині, де й пройшли його юнацькі роки. Після закінчення школи здобув професію електрика-водія, пізніше був призваний на строкову військову службу.Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав ЗСУ і з 2 березня 2022 року був зарахований як старший сержант до 2-го взводу 4-ої роти 2-го батальйону 14-ої ОМБр ім. Князя Романа Великого.«Воював у гарячих точках Київщини, Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя. Останні місяці боронив рубежі Купʼянського напрямку. Неодноразово рятував життя побратимам і ніколи не залишав у біді. Мав декілька контузій, але після одужання знову рвався у бій. Віталій із честю та гідністю виконав свій обовʼязок громадянина України і віддав своє життя за незалежність та до останнього подиху був вірним своєму народові та Батьківщині», - йдеться у петиції.Підтримати петицію можна за цим