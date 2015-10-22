Керівництво ЄП підтримало початок переговорів про вступ України до ЄС

Керівництво ЄП підтримало початок переговорів про вступ України до ЄС
Конференція президентів Європарламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола на конференції щодо євроінтеграції України, повідомляє Європейська правда.

Метсола повідомила, що рішення про підтримку переговорів з Україною оголосила "Конференція президентів" – орган, що об’єднує керівництво Європарламенту та усіх політичних груп.

Конференція президентів провела зустріч зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

"Україна докладає вражаючих зусиль (для проведення реформ – ред.). І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ", - зазначила Метсола.

Президентка Європарламенту наголосила, що процес вступу країни до Євросоюзу – це не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, а цей процес потребує перетворень у суспільстві країни.

Конференція президентів у своєму комюніке зазначила, що вірить у те, що Україна продовжить амбітно втілювати усі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.

Лідери політичних груп зазначили, що вбачають у майбутньому вступі України до ЄС "геостратегічну інвестицію в об’єднану і сильну Європу".

"Україна є і залишатиметься пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля і нашу готовність підтримувати легітимні амбіції і прагнення українського народу. Лідери політичних груп планують посилити співпрацю з Верховною Радою у 2024 році, у тому числі шляхом зустрічей між комітетами та ознайомчих візитів", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Євросоюз, політика
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