На Волині провели в останню путь Героя Володимира Янка
Сьогодні, 14:11
Жителі Велицької громади на Волині в останню земну дорогу провели Захисника Володимира Янка.
Про це повідомляє Велицька громада у фейсбуці.
Сумна звістка про загибель Володимира Янка надійшла у громаду 23 листопада. Волинянин із честю виконував свій військовий обов'язок в лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.
З військовими почестями поховали Захисника на місцевому кладовищі у селі Мельниця.
«Нехай Бог прийме його у свої обійми та дарує Царство Небесне. Вічна Слава Героям!» - зазначили у громаді.
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Про це повідомляє Велицька громада у фейсбуці.
Сумна звістка про загибель Володимира Янка надійшла у громаду 23 листопада. Волинянин із честю виконував свій військовий обов'язок в лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.
З військовими почестями поховали Захисника на місцевому кладовищі у селі Мельниця.
«Нехай Бог прийме його у свої обійми та дарує Царство Небесне. Вічна Слава Героям!» - зазначили у громаді.
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