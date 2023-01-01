На Волині провели в останню путь Героя Володимира Янка

На Волині провели в останню путь Героя Володимира Янка
Жителі Велицької громади на Волині в останню земну дорогу провели Захисника Володимира Янка.

Про це повідомляє Велицька громада у фейсбуці.

Сумна звістка про загибель Володимира Янка надійшла у громаду 23 листопада. Волинянин із честю виконував свій військовий обов'язок в лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. На території Велицької громади оголосили триденну жалобу.

З військовими почестями поховали Захисника на місцевому кладовищі у селі Мельниця.

«Нехай Бог прийме його у свої обійми та дарує Царство Небесне. Вічна Слава Героям!» - зазначили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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