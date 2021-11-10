У селі Луцької громади встановили сучасну систему очищення води

У селі Луцької громади встановили сучасну систему очищення води
Встановили нову сучасну систему водопідготовки у селі Брище Луцької громади.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

"Це повністю готова модульна станція Organik M-200, яка, серед іншого, забезпечить видалення механічних забруднень, сполук заліза і марганцю, інших хімічних елементів, працюватиме з мінімально можливими експлуатаційними витратами і в автоматичному режимі.

У результаті вода матиме хороші показники та високу якість.

Розмістити новітню систему вирішили саме для забезпечення потреб мешканців села Брище, оскільки населений пункт розташований у зоні полігону побутових відходів, тому тут якісне очищення води має першочергове значення", - йдеться в повідомленні.

Поліщук зазначив, що реалізація цього проєкту стала можливою в результаті тривалої і складної роботи КП «Луцькводоканал» над залученням коштів за системою фінансового лізингу.
У селі Луцької громади встановили сучасну систему очищення води

"Підприємству на досить хороших умовах вдалося залучити ресурси, завдяки яким буде встановлене сучасне обладнання, тож жителі громади матимуть якісну питну воду. Вже зовсім незабаром встановимо таку ж станцію в с. Рокині", - наголосив мер Луцька.

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Теги: Луцька громада, Брище
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