На Волині – нова смерть від коронавірусу

На Волині – нова смерть від коронавірусу
На Волині медики зареєстрували новий летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За оперативною інформацією, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6323 випадки ГРВІ, зокрема 497 випадків COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність як на ГРВІ, так і на COVID-19 зросла на 15%.

Серед всіх захворілих 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 138 людей, із них 47 – із COVID-19, із загальної кількості госпіталізованих понад 30% становлять діти.

«Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 12,6% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для осінньо-зимового періоду», - кажуть медики.

Водночас на Волині зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19.

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Теги: смерть, Волинь
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