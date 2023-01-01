На Волині – нова смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:15
На Волині медики зареєстрували новий летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції.
Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6323 випадки ГРВІ, зокрема 497 випадків COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність як на ГРВІ, так і на COVID-19 зросла на 15%.
Серед всіх захворілих 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 138 людей, із них 47 – із COVID-19, із загальної кількості госпіталізованих понад 30% становлять діти.
«Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 12,6% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для осінньо-зимового періоду», - кажуть медики.
Водночас на Волині зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6323 випадки ГРВІ, зокрема 497 випадків COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність як на ГРВІ, так і на COVID-19 зросла на 15%.
Серед всіх захворілих 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 138 людей, із них 47 – із COVID-19, із загальної кількості госпіталізованих понад 30% становлять діти.
«Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 12,6% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для осінньо-зимового періоду», - кажуть медики.
Водночас на Волині зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – нова смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:15
Україні потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак росії, – Генсек НАТО
Сьогодні, 15:00
У селі Луцької громади встановили сучасну систему очищення води
Сьогодні, 14:35
На Волині провели в останню путь Героя Володимира Янка
Сьогодні, 14:11