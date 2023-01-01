На Волині – нова смерть від коронавірусу

На Волині медики зареєструваливнаслідок коронавірусної інфекції.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.За оперативною інформацією, на Волині протягом минулого тижня зареєстровано 6323 випадки ГРВІ, зокрема 497 випадків COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність як на ГРВІ, так і на COVID-19 зросла на 15%.Серед всіх захворілих 60% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 138 людей, із них 47 – із COVID-19, із загальної кількості госпіталізованих понад 30% становлять діти.«Інтенсивний показник захворюваності за даний період на 12,6% перевищує базовий рівень, відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для осінньо-зимового періоду», - кажуть медики.Водночас на Волині зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19.