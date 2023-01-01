Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині

Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині
Нововолинська громада сьогодні, 28 листопада, назавжди попрощалася із Захисником Володимиром Супруном.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

У вівторок, 28 листопада, Нововолинська громада провела в останню путь Героя Володимира Супруна.

Чоловік – уродженець Донецької області. Тривалий час воював на Донеччині, звідти був переведений на Волинь. 25 листопада Захисник раптово помер.
Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині

Панахида та прощання відбулися у Свято-Духівському Соборі. Співчуття рідним, близьким та побратимам воїна висловила заступниця міського голови Ніна Шумська.
Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині

«Ми не забудемо ціну, яку платимо за мирне небо. Подвиг Володимира назавжди у нашій пам'яті та наших серцях», - зазначила Ніна Шумська.
Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині

Поховали Захисника на Алеї Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті).
Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині

«Вічна слава Герою!» - повідомили у громаді.
Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині

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Теги: загиблі, війна
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