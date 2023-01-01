Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині

Нововолинська громада сьогодні, 28 листопада, назавжди попрощалася із ЗахисникомПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаУ вівторок, 28 листопада, Нововолинська громада провела в останню путь Героя Володимира Супруна.Чоловік – уродженець Донецької області. Тривалий час воював на Донеччині, звідти був переведений на Волинь. 25 листопада ЗахисникПанахида та прощання відбулися у Свято-Духівському Соборі. Співчуття рідним, близьким та побратимам воїна висловила заступниця міського голови«Ми не забудемо ціну, яку платимо за мирне небо. Подвиг Володимира назавжди у нашій пам'яті та наших серцях», - зазначила Ніна Шумська.Поховали Захисника на Алеї Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті).«Вічна слава Герою!» - повідомили у громаді.