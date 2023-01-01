Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині
Сьогодні, 15:31
Нововолинська громада сьогодні, 28 листопада, назавжди попрощалася із Захисником Володимиром Супруном.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У вівторок, 28 листопада, Нововолинська громада провела в останню путь Героя Володимира Супруна.
Чоловік – уродженець Донецької області. Тривалий час воював на Донеччині, звідти був переведений на Волинь. 25 листопада Захисник раптово помер.
Панахида та прощання відбулися у Свято-Духівському Соборі. Співчуття рідним, близьким та побратимам воїна висловила заступниця міського голови Ніна Шумська.
«Ми не забудемо ціну, яку платимо за мирне небо. Подвиг Володимира назавжди у нашій пам'яті та наших серцях», - зазначила Ніна Шумська.
Поховали Захисника на Алеї Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті).
«Вічна слава Герою!» - повідомили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У вівторок, 28 листопада, Нововолинська громада провела в останню путь Героя Володимира Супруна.
Чоловік – уродженець Донецької області. Тривалий час воював на Донеччині, звідти був переведений на Волинь. 25 листопада Захисник раптово помер.
Панахида та прощання відбулися у Свято-Духівському Соборі. Співчуття рідним, близьким та побратимам воїна висловила заступниця міського голови Ніна Шумська.
«Ми не забудемо ціну, яку платимо за мирне небо. Подвиг Володимира назавжди у нашій пам'яті та наших серцях», - зазначила Ніна Шумська.
Поховали Захисника на Алеї Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті).
«Вічна слава Герою!» - повідомили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Обстріл Сумщини: загинула 7-річна дівчинка
Сьогодні, 15:59
Знову втрата: поліг волинянин Сергій Медведюк
Сьогодні, 15:40
Героя з Донеччини Володимира Супруна поховали на Волині
Сьогодні, 15:31
Ковельчан кличуть на громадські слухання щодо впровадження е-квитка у міському транспорті
Сьогодні, 15:30
На Волині – нова смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:15