Раптово помер воїн Володимир Супрун, якого перевели з Донеччини на Волинь

Володимира Супруна, 1970 року народження, уродженця Донецької області. Тривалий час він воював на Донеччині, звідки був переведений на Волинь.



Про це Борис Карпус.



"25 листопада Героя раптово не стало. За згодою сімʼї, тіло захисника буде поховане в Нововолинську.



Інформація щодо похорону:



вівторок, 28 листопада, об 11:30 - зустріч на вʼїзді в місто. Закликаю прибути і гідно зустріти Захисника.



О 12:00 розпочнеться панахида і прощання у Свято-Духівському Соборі на Шахтарському.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище на 2-й шахті)", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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