Волиняни сьогодні зустрічатимуть тіло Воїна Павла Ткачука

Волиняни сьогодні зустрічатимуть тіло Воїна Павла Ткачука
Сьогодні, 27 листопада, до рідного дому привезуть тіло загиблого бійця, жителя села Буяни Павла Ткачука, який загинув під час виконання бойових завдань на Донецькому напрямку фронту.

Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.

Виїзд траурного кортежу з Луцьк 27 листопада орієнтовно о 16:00.

«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану українському воїну. Схилімо голову у скорботі та щиро помоліться за душу Героя, який віддав своє життя за кожного з нас з вами, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких...» - йдеться у повідомленні.

Чин похорону та прощання з Павлом Ткачуком відбудеться завтра, 28 листопада, на подвір’ї рідного дому та у храмі села Буяни.

«Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої людини, а слова підтримки допоможуть пережити страшне горе. Вічна пам’ять і слава полеглому Герою!» - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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