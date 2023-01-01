Волиняни сьогодні зустрічатимуть тіло Воїна Павла Ткачука
Сьогодні, 12:36
Сьогодні, 27 листопада, до рідного дому привезуть тіло загиблого бійця, жителя села Буяни Павла Ткачука, який загинув під час виконання бойових завдань на Донецькому напрямку фронту.
Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.
Виїзд траурного кортежу з Луцьк 27 листопада орієнтовно о 16:00.
«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану українському воїну. Схилімо голову у скорботі та щиро помоліться за душу Героя, який віддав своє життя за кожного з нас з вами, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких...» - йдеться у повідомленні.
Чин похорону та прощання з Павлом Ткачуком відбудеться завтра, 28 листопада, на подвір’ї рідного дому та у храмі села Буяни.
«Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої людини, а слова підтримки допоможуть пережити страшне горе. Вічна пам’ять і слава полеглому Герою!» - зазначили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.
Виїзд траурного кортежу з Луцьк 27 листопада орієнтовно о 16:00.
«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та віддати останню шану українському воїну. Схилімо голову у скорботі та щиро помоліться за душу Героя, який віддав своє життя за кожного з нас з вами, за мирне небо над Україною, за щасливе майбутнє своїх рідних та близьких...» - йдеться у повідомленні.
Чин похорону та прощання з Павлом Ткачуком відбудеться завтра, 28 листопада, на подвір’ї рідного дому та у храмі села Буяни.
«Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати найдорожчої людини, а слова підтримки допоможуть пережити страшне горе. Вічна пам’ять і слава полеглому Герою!» - зазначили у громаді.
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