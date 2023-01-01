Війна обірвала життя двох братів із Волині

Війна обірвала життя двох братів із Волині
Зупинилося серце військовослужбовця, жителя волинського села Підбороччя Петра Гундерича.

Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міська об’єднана територіальна громада.

«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям бійця. Подвійне горе за один рік у сім'ї Гундеричів, адже не так давно трагічно в бою з окупантами загинув брат Петра Гундерича – Сергій Гундерич», - йдеться у повідомленні.

«Щиро скорбимо разом із родиною. Неможливо знайти слова втіхи у такі складні моменти життя. Нехай Господь допоможе пережити горе втрати. Герої назавжди у серцях і пам'яті. Сьогодні закликаємо всіх людей віддати шану військовослужбовцю. Провести гідно в останній земний шлях», - закликали у громаді.

О 14:00 розпочнеться відспівування воїна в храмі села Підбороччя. Поховають бійця на місцевому кладовищі.

«Вічна Слава, честь і пам'ять Захиснику!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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