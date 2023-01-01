Війна обірвала життя двох братів із Волині

Зупинилося серце військовослужбовця, жителя волинського села ПідбороччяПро це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міська об’єднана територіальна громада.«Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям бійця. Подвійне горе за один рік у сім'ї Гундеричів, адже не так давно трагічно в бою з окупантамиПетра Гундерича –», - йдеться у повідомленні.«Щиро скорбимо разом із родиною. Неможливо знайти слова втіхи у такі складні моменти життя. Нехай Господь допоможе пережити горе втрати. Герої назавжди у серцях і пам'яті. Сьогодні закликаємо всіх людей віддати шану військовослужбовцю. Провести гідно в останній земний шлях», - закликали у громаді.О 14:00 розпочнеться відспівування воїна в храмі села Підбороччя. Поховають бійця на місцевому кладовищі.«Вічна Слава, честь і пам'ять Захиснику!» - йдеться у повідомленні.