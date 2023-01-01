Шахраї видурили сотні тисяч гривень, створивши «колцентр» у в’язниці на Волині
Сьогодні, 13:34
На Волині правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, учасники якої одурювали людей на сотні тисяч гривень.
Зловмисники налагодили свій промисел просто у виправній колонії, де відбувають покарання за різні злочини. Волинські поліцейські припинили незаконну діяльність та запобігли скоєнням нових шахрайств цими зловмисниками, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Працівники управління карного розшуку поліції Волині, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу та за сприяння оперативного відділу ДУ «Маневицька ВК42», отримали оперативну інформацію про те, що в установі відбування покарань в Маневичах діє злочинна група, яка ошукує громадян.
Фігуранти на одній з інтернет-платформ створювали акаунти, де пропонували неіснуючі товари й послуги. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі певних речей, вони переконували їх переказати оплату наперед. Для цього діяв навіть кол-центр, що створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів, і, як результат, ті залишалися і без своїх коштів, і без придбаних товарів.
Жертвами цієї шахрайської схеми стали десятки громадян. Лише за тиждень зловмисникам на різні картки надходило близько 100 тисяч гривень.
Організував незаконний промисел 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець Камінь-Каширського району та 30-річний лучанин. Обоє – мають чималий шлейф кримінального минулого, адже відбувають покарання за крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами.
У колонії працівники карного розшуку, слідчі ГУНП у Волинській області, співробітники поліції Маневич та управління КОРД провели санкціоновані обшуки. Заходи відбулись за процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури.
У фігурантів виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки, блокноти з чорновими записами та інші докази по справі. Тепер термін перебування спільників в установах виконання покарань значно збільшиться. Їм уже оголошені підозри за ч.4 ст.190 Кримінального Кодексу України – шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.
Покарання за це – від 5 до 12 років позбавлення волі.
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Зловмисники налагодили свій промисел просто у виправній колонії, де відбувають покарання за різні злочини. Волинські поліцейські припинили незаконну діяльність та запобігли скоєнням нових шахрайств цими зловмисниками, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Працівники управління карного розшуку поліції Волині, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу та за сприяння оперативного відділу ДУ «Маневицька ВК42», отримали оперативну інформацію про те, що в установі відбування покарань в Маневичах діє злочинна група, яка ошукує громадян.
Фігуранти на одній з інтернет-платформ створювали акаунти, де пропонували неіснуючі товари й послуги. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі певних речей, вони переконували їх переказати оплату наперед. Для цього діяв навіть кол-центр, що створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів, і, як результат, ті залишалися і без своїх коштів, і без придбаних товарів.
Жертвами цієї шахрайської схеми стали десятки громадян. Лише за тиждень зловмисникам на різні картки надходило близько 100 тисяч гривень.
Організував незаконний промисел 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець Камінь-Каширського району та 30-річний лучанин. Обоє – мають чималий шлейф кримінального минулого, адже відбувають покарання за крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами.
У колонії працівники карного розшуку, слідчі ГУНП у Волинській області, співробітники поліції Маневич та управління КОРД провели санкціоновані обшуки. Заходи відбулись за процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури.
У фігурантів виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки, блокноти з чорновими записами та інші докази по справі. Тепер термін перебування спільників в установах виконання покарань значно збільшиться. Їм уже оголошені підозри за ч.4 ст.190 Кримінального Кодексу України – шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.
Покарання за це – від 5 до 12 років позбавлення волі.
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