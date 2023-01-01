Шахраї видурили сотні тисяч гривень, створивши «колцентр» у в’язниці на Волині

На Волині правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, учасники якої одурювали людей на сотні тисяч гривень.Зловмисники налагодили свій промисел просто у виправній колонії, де відбувають покарання за різні злочини. Волинські поліцейські припинили незаконну діяльність та запобігли скоєнням нових шахрайств цими зловмисниками, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Працівники управління карного розшуку поліції Волині, з залученням можливостей відділу кримінального аналізу та за сприяння оперативного відділу ДУ «Маневицька ВК42», отримали оперативну інформацію про те, що в установі відбування покарань в Маневичах діє злочинна група, яка ошукує громадян.Фігуранти на одній з інтернет-платформ створювали акаунти, де пропонували неіснуючі товари й послуги. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі певних речей, вони переконували їх переказати оплату наперед. Для цього діяв навіть кол-центр, що створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів, і, як результат, ті залишалися і без своїх коштів, і без придбаних товарів.Жертвами цієї шахрайської схеми стали десятки громадян. Лише за тиждень зловмисникам на різні картки надходило близько 100 тисяч гривень.Організував незаконний промисел 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець Камінь-Каширського району та 30-річний лучанин. Обоє – мають чималий шлейф кримінального минулого, адже відбувають покарання за крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортними засобами.У колонії працівники карного розшуку, слідчі ГУНП у Волинській області, співробітники поліції Маневич та управління КОРД провели санкціоновані обшуки. Заходи відбулись за процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури.У фігурантів виявили та вилучили мобільні телефони, сім-картки, блокноти з чорновими записами та інші докази по справі. Тепер термін перебування спільників в установах виконання покарань значно збільшиться. Їм уже оголошені підозри за ч.4 ст.190 Кримінального Кодексу України – шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.Покарання за це – від 5 до 12 років позбавлення волі.