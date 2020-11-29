На Волині сніжитиме до кінця тижня
Сьогодні, 14:06
Волинські синоптики прогнозують сніг та ожеледицю до кінця тижня. Про це йдеться у телеграм-каналі Волинського обласного центру із гідрометеорології.
У вівторок, 28 листопада, буде хмарно з проясненнями. Вночі - без істотних опадів, вдень - сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 7-9° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла. По області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У середу, 29 листопада, прогнозують хмарну погоду. Вночі - сніг, місцями значний сніг, вдень - евеликий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
У четвер, 30 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У п'ятницю, 1 грудня, у Луцьку та по області хмарно з проясненнями. Вночі - сніг, вдень - сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У суботу, 2 грудня, теж буде хмарно з проясненнями. Вночі - сніг, мокрий сніг, вдень - місцями невеликий мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 0-5° морозу.
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У вівторок, 28 листопада, буде хмарно з проясненнями. Вночі - без істотних опадів, вдень - сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в Луцьку вночі 7-9° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла. По області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У середу, 29 листопада, прогнозують хмарну погоду. Вночі - сніг, місцями значний сніг, вдень - евеликий сніг. Ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
У четвер, 30 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У п'ятницю, 1 грудня, у Луцьку та по області хмарно з проясненнями. Вночі - сніг, вдень - сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У суботу, 2 грудня, теж буде хмарно з проясненнями. Вночі - сніг, мокрий сніг, вдень - місцями невеликий мокрий сніг. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 0-5° морозу.
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