У центрі Луцька сталася пожежа
Сьогодні, 14:27
У будинку проспекті Волі в обласному центрі Волині вчора, 26 листопада, виникла пожежа.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Минулої доби рятувальники успішно ліквідували 6 пожеж. Випадки пожеж у будинках громадян трапились в селах Озерце та Воютин Луцького району, а також в господарських спорудах різних населених пунктах області.
Ймовірні причини виникнення пожеж — порушення правил монтажу нагрівальних печей, недоліки конструкції димаря, нагрівальних печей та коротке замикання електромережі.
Також зафіксована пожежа в Луцьку на проспекті Волі, де на балконі квартири горіло облицювання та речі. Пожежа спричинена необережним поводженням з вогнем.
Довідково:
Протягом 20-26 листопада рятувальники області ліквідували 13 пожеж, де виявлено одну загиблу людину. Здійснено 11 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Минулої доби рятувальники успішно ліквідували 6 пожеж. Випадки пожеж у будинках громадян трапились в селах Озерце та Воютин Луцького району, а також в господарських спорудах різних населених пунктах області.
Ймовірні причини виникнення пожеж — порушення правил монтажу нагрівальних печей, недоліки конструкції димаря, нагрівальних печей та коротке замикання електромережі.
Також зафіксована пожежа в Луцьку на проспекті Волі, де на балконі квартири горіло облицювання та речі. Пожежа спричинена необережним поводженням з вогнем.
Довідково:
Протягом 20-26 листопада рятувальники області ліквідували 13 пожеж, де виявлено одну загиблу людину. Здійснено 11 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
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