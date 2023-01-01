У центрі Луцька сталася пожежа





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Минулої доби рятувальники успішно ліквідували 6 пожеж. Випадки пожеж у будинках громадян трапились в селах Озерце та Воютин Луцького району, а також в господарських спорудах різних населених пунктах області.



Ймовірні причини виникнення пожеж — порушення правил монтажу нагрівальних печей, недоліки конструкції димаря, нагрівальних печей та коротке замикання електромережі.



Також зафіксована пожежа в Луцьку на проспекті Волі, де на балконі квартири горіло облицювання та речі. Пожежа спричинена необережним поводженням з вогнем.



Довідково:



Протягом 20-26 листопада рятувальники області ліквідували 13 пожеж, де виявлено одну загиблу людину. Здійснено 11 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У будинку проспекті Волі в обласному центрі Волині вчора, 26 листопада, виникла пожежа.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Минулої доби рятувальники успішно ліквідували 6 пожеж. Випадки пожеж у будинках громадян трапились в селах Озерце та Воютин Луцького району, а також в господарських спорудах різних населених пунктах області.Ймовірні причини— порушення правил монтажу нагрівальних печей, недоліки конструкції димаря, нагрівальних печей та коротке замикання електромережі.Також зафіксована пожежа в Луцьку на проспекті Волі, де на балконі квартири горіло облицювання та речі. Пожежа спричинена необережним поводженням з вогнем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію