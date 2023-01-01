У центрі Луцька сталася пожежа

У центрі Луцька сталася пожежа
У будинку проспекті Волі в обласному центрі Волині вчора, 26 листопада, виникла пожежа.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Минулої доби рятувальники успішно ліквідували 6 пожеж. Випадки пожеж у будинках громадян трапились в селах Озерце та Воютин Луцького району, а також в господарських спорудах різних населених пунктах області.
У центрі Луцька сталася пожежа

Ймовірні причини виникнення пожеж — порушення правил монтажу нагрівальних печей, недоліки конструкції димаря, нагрівальних печей та коротке замикання електромережі.

Також зафіксована пожежа в Луцьку на проспекті Волі, де на балконі квартири горіло облицювання та речі. Пожежа спричинена необережним поводженням з вогнем.

Довідково:

Протягом 20-26 листопада рятувальники області ліквідували 13 пожеж, де виявлено одну загиблу людину. Здійснено 11 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

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Теги: пожежа, Волинь
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