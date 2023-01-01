Під приводом купівлі авто волинянина ошукали майже на 200 тисяч
Сьогодні, 14:15
До Ковельського районного управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що його ошукали шахраї під приводом купівлі автомобілів.
Сума, яку перерахував заявник зловмисникам становить 188 тисяч гривень. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Постраждалий розповів, що він знайшов на одному із торговельних онлайн майданчиків оголошення щодо продажу автомобілів. Переписувався із потенційним продавцем, домовилися про передоплату.
Після переказу грошей на рахунки продавець зник та на зв'язок не виходить. Чоловік одразу звернувся за допомогою до поліції.
Працівники поліції проводять оперативні заходи на встановлення зловмисників, причетних до скоєння злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сума, яку перерахував заявник зловмисникам становить 188 тисяч гривень. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
Постраждалий розповів, що він знайшов на одному із торговельних онлайн майданчиків оголошення щодо продажу автомобілів. Переписувався із потенційним продавцем, домовилися про передоплату.
Після переказу грошей на рахунки продавець зник та на зв'язок не виходить. Чоловік одразу звернувся за допомогою до поліції.
Працівники поліції проводять оперативні заходи на встановлення зловмисників, причетних до скоєння злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час заготівлі дров у лісі на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 14:43
У центрі Луцька сталася пожежа
Сьогодні, 14:27
Під приводом купівлі авто волинянина ошукали майже на 200 тисяч
Сьогодні, 14:15
На Волині сніжитиме до кінця тижня
Сьогодні, 14:06
У Києві замінили найбільший прапор України
Сьогодні, 13:50