Під приводом купівлі авто волинянина ошукали майже на 200 тисяч

Під приводом купівлі авто волинянина ошукали майже на 200 тисяч
До Ковельського районного управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що його ошукали шахраї під приводом купівлі автомобілів.

Сума, яку перерахував заявник зловмисникам становить 188 тисяч гривень. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Постраждалий розповів, що він знайшов на одному із торговельних онлайн майданчиків оголошення щодо продажу автомобілів. Переписувався із потенційним продавцем, домовилися про передоплату.

Після переказу грошей на рахунки продавець зник та на зв'язок не виходить. Чоловік одразу звернувся за допомогою до поліції.

Працівники поліції проводять оперативні заходи на встановлення зловмисників, причетних до скоєння злочину.

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Теги: шахраї, Волинь
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