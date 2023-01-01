Під час заготівлі дров у лісі на Волині загинув чоловік

Під час заготівлі дров у лісі на Волині загинув чоловік
Під час заготівлі дров на Волині загинула людина. Трагедія сталася у лісі поблизу села Стобихва Камінь-Каширського району.

Про це пише Інформагентство Волинські Новини.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, під час заготівлі дров гілка дерева впала на 61-річного чоловіка та проломила йому череп.

Виклик медикам надійшов об 11:02. На місце події виїжджала бригада із села Сошичне.

На жаль у постраждалого констатовано біологічну смерть.

На місці нещасного випадку працює поліція.

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Теги: смерть, Волинь
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