Під час заготівлі дров у лісі на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 14:43
Під час заготівлі дров на Волині загинула людина. Трагедія сталася у лісі поблизу села Стобихва Камінь-Каширського району.
Про це пише Інформагентство Волинські Новини.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, під час заготівлі дров гілка дерева впала на 61-річного чоловіка та проломила йому череп.
Виклик медикам надійшов об 11:02. На місце події виїжджала бригада із села Сошичне.
На жаль у постраждалого констатовано біологічну смерть.
На місці нещасного випадку працює поліція.
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Про це пише Інформагентство Волинські Новини.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, під час заготівлі дров гілка дерева впала на 61-річного чоловіка та проломила йому череп.
Виклик медикам надійшов об 11:02. На місце події виїжджала бригада із села Сошичне.
На жаль у постраждалого констатовано біологічну смерть.
На місці нещасного випадку працює поліція.
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