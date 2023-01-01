Під час заготівлі дров у лісі на Волині загинув чоловік





Про це пише Інформагентство



Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, під час заготівлі дров гілка дерева впала на 61-річного чоловіка та проломила йому череп.



Виклик медикам надійшов об 11:02. На місце події виїжджала бригада із села Сошичне.



На жаль у постраждалого констатовано біологічну смерть.



На місці нещасного випадку працює поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час заготівлі дров на Волині загинула людина. Трагедія сталася у лісі поблизу села Стобихва Камінь-Каширського району.Про це пише Інформагентство Волинські Новини Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, під час заготівлігілка дерева впала на 61-річного чоловіка та проломила йому череп.Виклик медикам надійшов об 11:02. На місце події виїжджала бригада із села Сошичне.На жаль у постраждалого констатовано біологічну смерть.На місці нещасного випадку працює поліція.

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