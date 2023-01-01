Депутата Рівненської облради, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили під варту

Депутата Рівненської облради, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили під варту
Суд відправив під варту депутата Рівненської облради, керівника лісової галузі регіону Віталія Суховича, якого ДБР викрило на володінні незаконними статками.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За матеріалами ДБР, суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України». Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн гривень.

Нагадаємо, що ДБР викрило депутата на незадекларованих статках на мільйони доларів.

Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено понад 4 млн доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: депутат Рівненської облради, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд не відпустив організатора злочинної організації на Волинській митниці
Сьогодні, 15:30
«Якщо росія продовжить виробництво зброї, війна знову може вийти за межі Сходу та Півдня України», – Наєв
Сьогодні, 15:16
Депутата Рівненської облради, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили під варту
Сьогодні, 15:06
Під час заготівлі дров у лісі на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 14:43
У центрі Луцька сталася пожежа
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
Суд не відпустив організатора злочинної організації на Волинській митниці Суд не відпустив організатора злочинної організації на Волинській митниці
Сьогодні, 15:30
Не міг залишити саму матір: на Волині судили чоловіка за відмову йти на фронт Не міг залишити саму матір: на Волині судили чоловіка за відмову йти на фронт
Сьогодні, 08:20
На Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство собаки На Волині судили чоловіка за жорстоке вбивство собаки
24 листопад, 23:18
На Волині примудрилися віддати у комунальну власність прикордонну смугу На Волині примудрилися віддати у комунальну власність прикордонну смугу
24 листопад, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні назвали винуватця аварії на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 16:17
 0
На Волині відкрили меморіальні дошки загиблим Героям
Сьогодні, 16:03
 0
У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі
Сьогодні, 15:47
 0
Суд не відпустив організатора злочинної організації на Волинській митниці
Сьогодні, 15:30
 0
«Якщо росія продовжить виробництво зброї, війна знову може вийти за межі Сходу та Півдня України», – Наєв
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8