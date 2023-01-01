Депутата Рівненської облради, який незаконно збагатився на мільйони доларів, відправили під варту

Віталія Суховича, якого ДБР викрило на володінні незаконними статками.



Про це



За матеріалами ДБР, суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України». Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн гривень.



Нагадаємо, що ДБР викрило депутата на незадекларованих статках на мільйони доларів.



Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено понад 4 млн доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд відправив під варту депутата Рівненської облради, керівника лісової галузі регіону, якогоПро це повідомила пресслужба ДБР.За матеріалами ДБР, суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України». Також він за рішенням суду може внести заставу в 192 млн гривень.Нагадаємо, що ДБР викрило депутата на незадекларованих статках на мільйони доларів.Під час обшуків у нього було виявлено та вилучено понад 4 млн доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі «AUDI Q8», «MERCEDES-BENZ GLE 350E», «BMW X5», коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота тощо.

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