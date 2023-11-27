Суд не відпустив організатора злочинної організації на Волинській митниці

Олександра Громика. НАБУ і САП підозрюють його в керівництві злочинною організацією, яка зловживала на Волинській митниці Державної митної служби.



Таке рішення 22 листопада ухвалила АП ВАКС, повідомляє «



Як відомо, ВАКС заарештував колишнього працівника СБУ Олександра Громика у цій справі. Йому визначили альтернативою 80 млн грн застави. Сторона захисту подала скаргу на це рішення.



«Апеляційне провадження у частині оскарження рішення слідчого судді щодо скарги захисника на затримання (Громика – ред.), заявленої у порядку ст.208 КПК України, закрити. Апеляційну скаргу захисника підозрюваного залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10 листопада 2023 року - без змін», – ідеться в рішенні.



Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка займалася зловживаннями на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього працівника СБУ. НАБУ і САП підозрюють його в керівництві злочинною організацією, яка зловживала на Волинській митниці Державної митної служби.Таке рішення 22 листопада ухвалила АП ВАКС, повідомляє « Слово і діло ».Як відомо, ВАКССБУ Олександра Громика у цій справі. Йому визначили альтернативою 80 млн грн застави. Сторона захисту подала скаргу на це рішення.«Апеляційне провадження у частині оскарження рішення слідчого судді щодо скарги захисника на затримання (Громика – ред.), заявленої у порядку ст.208 КПК України, закрити. Апеляційну скаргу захисника підозрюваного залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10 листопада 2023 року - без змін», – ідеться в рішенні.Нагадаємо, НАБУ і САП, яка займалася зловживаннями на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.

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