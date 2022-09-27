У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі

У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі
У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі.

Про це повідомили у пресслужбі прикордонного загону.

Проводиться набір громадян на вакантні посади прикордонних підрозділів Волинського загону. Потрібні: хірурги, терапевти, травматологи, фельдшери, водії усіх категорій та кухарі.

На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років, по мобілізації та за контрактом.

Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.

З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації з
проходження військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинський прикордонний загін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Важко перемкнути важіль з воїна та вбивці у чоловіка та батька»: досвід ветерана армії США
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні назвали винуватця аварії на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 16:17
На Волині відкрили меморіальні дошки загиблим Героям
Сьогодні, 16:03
У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі
Сьогодні, 15:47
Суд не відпустив організатора злочинної організації на Волинській митниці
Сьогодні, 15:30
«Якщо росія продовжить виробництво зброї, війна знову може вийти за межі Сходу та Півдня України», – Наєв
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
У Волинський прикордонний загін шукають медиків, кухарів, машиністів кранів та екскаваторів У Волинський прикордонний загін шукають медиків, кухарів, машиністів кранів та екскаваторів
06 квітень, 05:28
На Волині склали присягу прикордонники, які нещодавно почали службу. ФОТО На Волині склали присягу прикордонники, які нещодавно почали службу. ФОТО
23 березень, 21:35
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
17 лютий, 15:08
«Відкладали інструменти і брали зброю»: чим живе під час війни військовий оркестр з Волині. ВІДЕО «Відкладали інструменти і брали зброю»: чим живе під час війни військовий оркестр з Волині. ВІДЕО
27 вересень, 2022, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні назвали винуватця аварії на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 16:17
 0
На Волині відкрили меморіальні дошки загиблим Героям
Сьогодні, 16:03
 0
У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі
Сьогодні, 15:47
 0
Суд не відпустив організатора злочинної організації на Волинській митниці
Сьогодні, 15:30
 0
«Якщо росія продовжить виробництво зброї, війна знову може вийти за межі Сходу та Півдня України», – Наєв
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8