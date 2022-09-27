У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі
Сьогодні, 15:47
У Волинський прикордонний загін потрібні медики, водії та кухарі.
Про це повідомили у пресслужбі прикордонного загону.
Проводиться набір громадян на вакантні посади прикордонних підрозділів Волинського загону. Потрібні: хірурги, терапевти, травматологи, фельдшери, водії усіх категорій та кухарі.
На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років, по мобілізації та за контрактом.
Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації з
проходження військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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Про це повідомили у пресслужбі прикордонного загону.
Проводиться набір громадян на вакантні посади прикордонних підрозділів Волинського загону. Потрібні: хірурги, терапевти, травматологи, фельдшери, водії усіх категорій та кухарі.
На службу приймаються громадяни віком від 18 до 60 років, по мобілізації та за контрактом.
Щомісячне грошове забезпечення - від 25 тисяч гривень.
З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації з
проходження військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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