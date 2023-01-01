Патрульні назвали винуватця аварії на Набережній у Луцьку





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«ДТП трапилася сьогодні на вулиці Набережній близько 10:00. Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Volvo під час перестроювання з лівої у праву смугу, здійснив зіткнення з автомобілем Toyota. Внаслідок цього автомобілі зазнали механічних ушкоджень», – зазначили в управлінні патрульної поліції Волині.



На щастя, в аварії ніхто не постраждав, а на водія-винуватця склали адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричини пошкодження транспортних засобів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через водія, який з'їжджав з лівої смуги у праву, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережній.Про це пише Конкурент трапилася сьогодні на вулиці Набережній близько 10:00. Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Volvo під час перестроювання з лівої у праву смугу, здійснив зіткнення з автомобілем Toyota. Внаслідок цього автомобілі зазнали механічних ушкоджень», – зазначили в управлінні патрульної поліції Волині.На щастя, в аварії ніхто не постраждав, а на водія-винуватця склали адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричини пошкодження транспортних засобів.

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