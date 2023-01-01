Патрульні назвали винуватця аварії на Набережній у Луцьку

Патрульні назвали винуватця аварії на Набережній у Луцьку
Через водія, який з'їжджав з лівої смуги у праву, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережній.

Про це пише Конкурент.

«ДТП трапилася сьогодні на вулиці Набережній близько 10:00. Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Volvo під час перестроювання з лівої у праву смугу, здійснив зіткнення з автомобілем Toyota. Внаслідок цього автомобілі зазнали механічних ушкоджень», – зазначили в управлінні патрульної поліції Волині.
Патрульні назвали винуватця аварії на Набережній у Луцьку

На щастя, в аварії ніхто не постраждав, а на водія-винуватця склали адмінпротокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричини пошкодження транспортних засобів.

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Теги: ДТП, Луцьк
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