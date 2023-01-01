В аварії на Гордіюк у Луцьку минулося без постраждалих, - поліція

У ранковій дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася сьогодні, 27 листопада, на вулиці Гордіюк, ніхто не постраждав.Про це повідомляє у телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.Поліція оприлюднила відео ситуації, яку зафіксував реєстратор патрульних сьогодні вранці на вулиці Гордіюк у Луцьку.«Керманич автомобіля Renault зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, щоб надати перевагу в русі пішоходу. В той час позаду нього рухалося авто марки Volkswagen, водій якого не дотримався безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки, що дозволили б йому вчасно зупинитися. Як результат, останній, щоб уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком», - йдеться у повідомленні.На щастя, пішохід зміг швидко зреагувати та уникнув наїзду на нього, інші учасники автопригоди теж не травмувалися.