В аварії на Гордіюк у Луцьку минулося без постраждалих, - поліція

В аварії на Гордіюк у Луцьку минулося без постраждалих, - поліція
У ранковій дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася сьогодні, 27 листопада, на вулиці Гордіюк, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє у телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.

Поліція оприлюднила відео ситуації, яку зафіксував реєстратор патрульних сьогодні вранці на вулиці Гордіюк у Луцьку.

«Керманич автомобіля Renault зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, щоб надати перевагу в русі пішоходу. В той час позаду нього рухалося авто марки Volkswagen, водій якого не дотримався безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки, що дозволили б йому вчасно зупинитися. Як результат, останній, щоб уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковиком», - йдеться у повідомленні.

На щастя, пішохід зміг швидко зреагувати та уникнув наїзду на нього, інші учасники автопригоди теж не травмувалися.


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Теги: ДТП, Луцьк
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