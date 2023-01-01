У черзі застрягли цистерни із пальним і гумвантажі: яка ситуація у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ»



Ваговозам з гуманітарною допомогою, товарами, що швидко псуються, і цистернам з пальним теж доводиться стояти у черзі, що утворилася унаслідок



Про це розповів Сергій Деркач.



"В черзі сотні палевовозів і інших небезпечних вантажів, які мали б пропускатися і ми недоотримуємо ту кількість пального, яка необхідна зараз, — говорить замміністра. — Що можна зробити, щоб розблокувати кордон – це повернутися до дозволів і відмінити угоду. Ми не можемо відмінити рішення. Воно було прийняте Євросоюзом, Європейською комісією і буде тривати до 30 червня наступного року".



Як розповів представник Державного фонду підтримки волонтерів Олександр Голінчак, наразі порахувати кількість гуманітарних вантажів, які застрягли на кордоні із Польщею — неможливо.



Що кажуть українські водії



Один із тих, хто стоїть у черзі перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" — водій автоцистерни Віталій Моргун. Чоловік везе газ, каже: скільки ще буде стояти – не знає.



"Може неділю, може і п'ять днів ми самі собі організували чергу по списках. Я – 27-й. Кажемо, що газ закінчується, паливо закінчується в Україні. Добре-добре, будемо вирішувати і так нічого", — зазначив водій.



Водій вантажівки з Волині Олександр Грищак стоїть у черзі із 14 листопада. Говорить: умови перебування водіїв — важкі.



"Санітарні умови: якщо проїхати, то один туалет від іншого туалету — десь в кілометрі і то лишу у населених пунктах, а так немає. Можна простояти і 16 годин, а можна 25 і за цей час просунутися на кілометр", — каже водій.



Цистерну із газом везе в Україну водій з Чернігова Андрій Крис. З його слів у водіїв закінчується їжа та вода. Її привозять представники Штабу допомоги українським водіям.



"Вони (протестувальники — ред.) кажуть, що ми перебиваємо ринок. Але наші вантажівки їздять лише у Польщу і лише у декого є тристоронні дозволи, що вони можуть вантажитися у Європі і везти по Європі. Цих дозволів мало. Ми можемо товар загрузили в Європі і веземо назад в Україну. Вони можуть і в Німеччину, і в Італію, і де завгодно", — вважає чоловік.



Позиція протестувальників



Польські протестувальники облаштували пост одразу за пунктом пропуску у Дорогуську. Зі слів віцепрезидента Західнопоморського товариства перевізників у Щеціні Петра Кшижанкєвіча, вимагають, аби українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн ЄС.



"Гуманітарні вантажі їдуть, скільки є, стільки і їдуть. Аби були документи в порядку", — говорить одна із протестувальниць. Її слова про пропуск важливих вантажів водії і представники Міністертсва інфраструткури заперечують.



25 листопада під час візиту на пункт пропуску Сергій Деркач майже годину спілкувався з групою польських перевізників, які блокують кордон. З його слів, розмова результатів не дала, і протестувальники повідомили, що страйк триватиме до 3 січня 2024 року.



Що відомо про страйк польських перевізників



6 листопада близько 14:00 за українським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорогуськ" та "Рава-Руська — Гребенне".



Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.



Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі. Однак 20 листопада повідомлялося, що поляки попри свої обіцянки не пропускають в Україну гуманітарну допомогу та цистерни з паливом.



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський розповідав, що вимови страйкарів — створити окрему чергу для машин під номерами ЄС та обмежити кількість дозволів на вантажні перевезення до 180 тисяч із кожної сторони, як було до повномасштабної війни.



Станом на 22 листопада збитки України через блокаду вже становили 400 млн євро.



Вранці 23 листопада польські страйкарі розпочали блокаду четвертого пункту пропуску — "Медика", який суміжний з українським ПП "Шегині". Рух вантажного транспорту ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 27 листопада перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" з боку Польщі чекають на перетин кордону орієнтовно 700 вантажівок.Ваговозам з гуманітарною допомогою, товарами, що швидко псуються, і цистернам з пальним теж доводиться стояти у черзі, що утворилася унаслідок блокади кордону польськими перевізниками Про це розповів Суспільному заступник міністра інфраструктури"В черзі сотні палевовозів і інших небезпечних вантажів, які мали б пропускатися і ми недоотримуємо ту кількість пального, яка необхідна зараз, — говорить замміністра. — Що можна зробити, щоб розблокувати кордон – це повернутися до дозволів і відмінити угоду. Ми не можемо відмінити рішення. Воно було прийняте Євросоюзом, Європейською комісією і буде тривати до 30 червня наступного року".Як розповів представник Державного фонду підтримки волонтерів, наразі порахувати кількість гуманітарних вантажів, які застрягли на кордоні із Польщею — неможливо.Один із тих, хто стоїть у черзі перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" — водій автоцистерни. Чоловік везе газ, каже: скільки ще буде стояти – не знає."Може неділю, може і п'ять днів ми самі собі організували чергу по списках. Я – 27-й. Кажемо, що газ закінчується, паливо закінчується в Україні. Добре-добре, будемо вирішувати і так нічого", — зазначив водій.Водій вантажівки з Волиністоїть у черзі із 14 листопада. Говорить: умови перебування водіїв — важкі."Санітарні умови: якщо проїхати, то один туалет від іншого туалету — десь в кілометрі і то лишу у населених пунктах, а так немає. Можна простояти і 16 годин, а можна 25 і за цей час просунутися на кілометр", — каже водій.Цистерну із газом везе в Україну водій з Чернігова Андрій Крис. З його слів у водіїв закінчується їжа та вода. Її привозять представники Штабу допомоги українським водіям."Вони (протестувальники — ред.) кажуть, що ми перебиваємо ринок. Але наші вантажівки їздять лише у Польщу і лише у декого є тристоронні дозволи, що вони можуть вантажитися у Європі і везти по Європі. Цих дозволів мало. Ми можемо товар загрузили в Європі і веземо назад в Україну. Вони можуть і в Німеччину, і в Італію, і де завгодно", — вважає чоловік.Польські протестувальники облаштували пост одразу за пунктом пропуску у Дорогуську. Зі слів віцепрезидента Західнопоморського товариства перевізників у Щеціні, вимагають, аби українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн ЄС."Гуманітарні вантажі їдуть, скільки є, стільки і їдуть. Аби були документи в порядку", — говорить одна із протестувальниць. Її слова про пропуск важливих вантажів водії і представники Міністертсва інфраструткури заперечують.25 листопада під час візиту на пункт пропуску Сергій Деркач майже годину спілкувався з групою польських перевізників, які блокують кордон. З його слів, розмова результатів не дала, і протестувальники повідомили, що страйк триватиме до 3 січня 2024 року.6 листопада близько 14:00 за українським часом польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорогуськ" та "Рава-Руська — Гребенне".Учасник страйкурозповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі. Однак 20 листопада повідомлялося, що поляки попри свої обіцянки не пропускають в Україну гуманітарну допомогу та цистерни з паливом.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.Голова "Укртрансбезпеки"розповідав, що вимови страйкарів — створити окрему чергу для машин під номерами ЄС та обмежити кількість дозволів на вантажні перевезення до 180 тисяч із кожної сторони, як було до повномасштабної війни.Станом на 22 листопада збитки України через блокаду вже становили 400 млн євро.Вранці 23 листопада польські страйкарі розпочали блокаду четвертого пункту пропуску — "Медика", який суміжний з українським ПП "Шегині". Рух вантажного транспорту ускладнений.

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