На Волині відкрили меморіальні дошки загиблим Героям

У селі Рудники на Волині відкрили меморіальні дошки полеглим ГероямтаЇх встановили на фасаді ліцею, повідомляє Колківська громада у фейсбуці.«Два Герої, дві різні долі, яких об'єднала неосяжна любов до Батьківщини, жага до справедливості та волі. Кожен, хто проходитиме подвір'ям Рудниківського ліцею хоч на хвилинку, але зупинятиметься, щоб вчергове подякувати Захисникам, які пожертвували собою задля порятунку всієї нації українців», - зазначили у громаді.Нагадаємо,Юрій ВеремчукПерший Харківської області, 16 квітня 2023 року під час обстрілу отримав поранення несумісні з життям.Олександр Гамулаодин із населених пунктів Запорізької області,28 січня 2023 року внаслідок вибухової травми несумісної з життям.