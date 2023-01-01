На Волині відкрили меморіальні дошки загиблим Героям
Сьогодні, 16:03
У селі Рудники на Волині відкрили меморіальні дошки полеглим Героям Юрію Веремчуку та Олександру Гамулі.
Їх встановили на фасаді ліцею, повідомляє Колківська громада у фейсбуці.
«Два Герої, дві різні долі, яких об'єднала неосяжна любов до Батьківщини, жага до справедливості та волі. Кожен, хто проходитиме подвір'ям Рудниківського ліцею хоч на хвилинку, але зупинятиметься, щоб вчергове подякувати Захисникам, які пожертвували собою задля порятунку всієї нації українців», - зазначили у громаді.
Нагадаємо,Юрій Веремчук загинув в місті Лиман Перший Харківської області, 16 квітня 2023 року під час обстрілу отримав поранення несумісні з життям.
Олександр Гамула загинув, боронячи один із населених пунктів Запорізької області,28 січня 2023 року внаслідок вибухової травми несумісної з життям.
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Їх встановили на фасаді ліцею, повідомляє Колківська громада у фейсбуці.
«Два Герої, дві різні долі, яких об'єднала неосяжна любов до Батьківщини, жага до справедливості та волі. Кожен, хто проходитиме подвір'ям Рудниківського ліцею хоч на хвилинку, але зупинятиметься, щоб вчергове подякувати Захисникам, які пожертвували собою задля порятунку всієї нації українців», - зазначили у громаді.
Нагадаємо,Юрій Веремчук загинув в місті Лиман Перший Харківської області, 16 квітня 2023 року під час обстрілу отримав поранення несумісні з життям.
Олександр Гамула загинув, боронячи один із населених пунктів Запорізької області,28 січня 2023 року внаслідок вибухової травми несумісної з життям.
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