Сів верхи та помчав до сусіднього села: у Луцькому районі чоловік вкрав із ферми коня

Сів верхи та помчав до сусіднього села: у Луцькому районі чоловік вкрав із ферми коня
25 листопада до поліції Горохова надійшла заява від 47-річної громадянки про те, що з її фермерського господарства в с. Озерці викрали коня.

Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.

Співробітники карного розшуку розпочали встановлювати місце перебування зловмисника та тварини. Знайшли їх того ж дня, буквально за кілька годин, у сусідньому селі.

Як розповів начальник кримінальної поліції в Горохові Дмитро Смага, крадій з кількох коней, які були на фермі, вибрав найбільш спокійного, сів верхи та помчав до іншого населеного пункту.

Проїхавши близько 15 кілометрів, він лишив тварину в знайомих, придумавши легенду, що його віз з конем потрапив в аварію.

Невдовзі його затримали поліцейські, це 34-річний мешканець Володимирського району. Їм він розповів, що просто «дуже любить коней».

Очевидно, любить він не лише коней, а легкі гроші, адже раніше вже мав проблеми з законом за вчинення крадіжок і лише цього року вийшов з місць позбавлення волі.
Сів верхи та помчав до сусіднього села: у Луцькому районі чоловік вкрав із ферми коня

Тепер йому знову може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі, згідно з ч.4 ст.185 Кримінального Кодексу, – вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.

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Теги: волинянин, кінь, крадіжка
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