На Волині 20-річний уродженець Запоріжжя вкрав у провідниці банківські картки та телефон

На Волині 20-річний уродженець Запоріжжя вкрав у провідниці банківські картки та телефон
Ковельські поліцейські оперативно встановили зловмисника, який скоїв крадіжку речей з потяга.

Про це повідомили у поліції Волині.

Інцидент трапився у п’ятницю, 24 листопада, у місті Ковель. Про викрадення речей із купе на лінію 102 повідомила потерпіла провідниця.

Сталося це під час висадки пасажирів: у вагон вдалося пробратися невідомому чоловіку, він поцупив мобільний телефон, гаманець з грошима та банківські карти, які жінка залишила у своєму робочому купе. Опісля - чоловік ніби нічого й не було вийшов з вагону та зник у невідомому напрямку.

Поліцейські на повідомлення зреагували миттєво. Вони опитали свідків та переглянули камери відеоспостереження, що зафіксували особу крадія. Вже за декілька годин його місцезнаходження встановили та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисником виявився 20-річний уродженець Запоріжжя.

Він лиш декілька днів тому приїхав до Ковеля та не мав постійного місця проживання. Наразі крадію вже оголосили про підозру за ч.4 ст. 185 (Таємне викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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Теги: Ковель, пограбування, купе, провідниця
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