«Якщо росія продовжить виробництво зброї, війна знову може вийти за межі Сходу та Півдня України», – Наєв

Сергій Наєв сказав на переваги західних систем протиповітряної оборони над радянськими і наголосив, що Україна всіляко посилює свою обороноспроможність.



Про це він сказав у коментарі ABC News, передає



«Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська федерація свої ресурси отримує за допомогою "осі зла" – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноспроможності. Але будемо боротися тим, що є», – сказав командувач ОС.



За його словами, Україна використовує допомогу від союзників, зокрема, для створення та посилення мобільних вогневих груп.



За даними ВПС та розвідки, за останні два місяці росія випустила по Україні понад 800 безпілотників, при цьому агресор має близько 870 крилатих і балістичних ракет.



«Технології – критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менше ніж десять. Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива», – заявив Наєв.



Він наголосив: якщо росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.



«Ми готуємося до цього. Будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили», – сказав генерал-лейтенант Наєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенантсказав на переваги західних систем протиповітряної оборони над радянськими і наголосив, що Україна всіляко посилює свою обороноспроможність.Про це він сказав у коментарі ABC News, передає Укрінформ «Ми розуміємо, що зараз іде війна за ресурси. Російська федерація свої ресурси отримує за допомогою "осі зла" – це Північна Корея, це Іран. А ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації з її ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноспроможності. Але будемо боротися тим, що є», – сказав командувач ОС.За його словами, Україна використовує допомогу від союзників, зокрема, для створення та посилення мобільних вогневих груп.За даними ВПС та розвідки, за останні два місяці росія випустила по Україні понад 800 безпілотників, при цьому агресор має близько 870 крилатих і балістичних ракет.«Технології – критичні. Якщо старій радянській техніці на ціль потрібно витратити 100 снарядів, то західній треба значно менше, потреба вимірюється цифрами менше ніж десять. Тому технології завжди мають перевагу, і я ще раз підкреслюю: ця допомога для нас дуже-дуже важлива», – заявив Наєв.Він наголосив: якщо росія продовжить виробництво зброї та вдосконалюватиме свої технології, війна знову може вийти за межі сходу та півдня України.«Ми готуємося до цього. Будуємо оборону, заміновуємо та тренуємо наші сили», – сказав генерал-лейтенант Наєв.

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