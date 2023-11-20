Масштабна схема на Волинській митниці: суд арештував фігуранта





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«17 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної організації на Волинській митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів у зоні діяльності митниці, чим завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, та застосував до указаної особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави», – інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Раніше Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього працівника Служби безпеки України Олександра Громика у цій справі. На думку слідства, він є очільником злочинної організації на Волинській митниці.



Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка займалася зловживаннями на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ВАКС дозволив взяти під варту фігуранта резонансної справи про створення злочинної групи на Волинській митниці.Про це пише Слово і діло «17 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з учасників злочинної організації на Волинській митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів у зоні діяльності митниці, чим завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн. Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, та застосував до указаної особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн грн застави», – інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Раніше Вищий антикорупційний судСлужби безпеки Україниу цій справі. На думку слідства, він є очільником злочинної організації на Волинській митниці.Нагадаємо, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка займалася зловживаннями на Волинській митниці. Її члени забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.

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