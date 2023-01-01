«Волиньприродресурс» скасував тендер на закупівлю авто за 2,5 мільйони гривень





Про це підприємство повідомило на своїй



Нагадаємо, після оголошеного тендеру Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося у директора КП «Волиньприродресурс» Анатолія Капустюка, для чого підприємству ще одна автівка, адже таку ж саму було придбано у червні цього року. Як відомо, тоді авто передали Волиньраді для супроводу іноземних делегацій та закордонних відряджень.



Анатолій Капустюк наголосив, що придбане авто у розпорядженні КП не лишиться і Волиньрада буде розпоряджатися його подальшою долею.



Проте голова Волинської обласної ради Григорій Недопад у телефонному коментарі для ВолиньPost заперечив будь-які вказівки для КП оголошувати тендер.



«Це лише слова Капустюка. Я щойно спілкувався з юристами, відділом майна. Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» від обласної ради не отримувало вказівок про оголошення такого тендеру. Найближчим часом буде зібрана майнова комісія, де ми заслухаємо Анатолія Анатолійовича та підстави такого рішення. Ніяких письмових розпоряджень не було», - сказав Григорій Недопад.



В результаті тендер КП «Волиньприродресурс» скасувало.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тендер на купівлю 7-місного автомобіля преміум-класу Hyundai Staria US4 вартістю 2,5 мільйони гривень, який 17 листлопада оголосило комунальне підприємство «Волиньприродресурс», скасували.Про це підприємство повідомило на своїй сторінці у фейсбуці Нагадаємо, післяІнформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося у директора КП «Волиньприродресурс», для чого підприємству ще одна автівка, адже таку ж саму було придбано у червні цього року. Як відомо, тоді авто передали Волиньраді для супроводу іноземних делегацій та закордонних відряджень.Анатолій Капустюк наголосив, що придбане авто у розпорядженні КП не лишиться і Волиньрада буде розпоряджатися його подальшою долею.Проте голова Волинської обласної радиу телефонному коментарі для ВолиньPost«Це лише слова Капустюка. Я щойно спілкувався з юристами, відділом майна. Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» від обласної ради не отримувало вказівок про оголошення такого тендеру. Найближчим часом буде зібрана майнова комісія, де ми заслухаємо Анатолія Анатолійовича та підстави такого рішення. Ніяких письмових розпоряджень не було», - сказав Григорій Недопад.В результаті тендер КП «Волиньприродресурс» скасувало.

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