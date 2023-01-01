Мало не зарізав людину: на Волині судитимуть чоловіка
Сьогодні, 18:09
На Волині перед судом постане 52-річний чоловік, який мало не зарізав односельчанку.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 52-річним жителем села Мельниця Ковельського району тяжких тілесних ушкоджень 41-річній жінці.
За даними слідства, увечері 15 вересня 2023 року нетверезий чоловік у хаті в односельчанки під час сварки вдарив її ножем у спину.
На щастя, потерпіла вижила.
Її ж кривдник невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, у Ковелі на Волині перед судом постав член угрупування, яке обкрадало місцевих жителів.
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Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 52-річним жителем села Мельниця Ковельського району тяжких тілесних ушкоджень 41-річній жінці.
За даними слідства, увечері 15 вересня 2023 року нетверезий чоловік у хаті в односельчанки під час сварки вдарив її ножем у спину.
На щастя, потерпіла вижила.
Її ж кривдник невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, у Ковелі на Волині перед судом постав член угрупування, яке обкрадало місцевих жителів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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