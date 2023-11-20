На Волині ремонтуватимуть лісові дороги: хто поділив «тендерний пиріг»





Про це повідомляє видання



ДСГП «Ліси України» у вересні-жовтні уклало низку угод на будівництво та ремонт лісових доріг на 263 мільйони гривень.



Ремонтуватимуть дороги у Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Підрядниками обрано ТОВ «ПБС» (138,51 млн грн), ТОВ «Вельт капітал» (53,02 млн грн), ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (30,55 млн грн), ДП «Київський облавтодор» (21,65 млн грн), ТОВ «Волиньдорбуд» (12,62 млн грн), ТОВ «Юнідорбуд» (6,64 млн грн), ТзОВ «Будех-Долина 2016» (0,24 млн грн).



В «Лісах України» пояснюють потребу в цих дорогах тим, що вони дозволять збільшити ефективність вирубок.



Замовник оприлюднив кошторисну документацію в усіх договорах з підрядниками. Журналісти навмання перевірили низку великих контрактів різних компаній. В усіх випадках прямо в договорах були підсумкові відомості ресурсів, з розшифровкою цін будівельних матеріалів на вартість самого товару та його доставки.



Наприклад, в контрактах з ТОВ «Вельт капітал» (Львів) найдорожче розцінило роботу автогрейдерів середньої потужності – у півтора-два рази дорожче від усіх інших підрядників.



Також у цієї фірми найдорожчий щебінь для доріг у Волинської області. Так само дорогий щебінь і у волинських підрядах фірми «ПБС» (Івано-Франківськ), але у неї значно дешевші розцінки на роботу техніки. А найдешевші ціни у волинських кошторисах – в контрактах з місцевою фірмою «Волиньдорбуд».



В усіх восьми лотах, які виграв «Вельт капітал», були дешевші пропозиції від ТОВ «ДОФ Арбо» або ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс». Однак в усіх випадках замовник відхиляв дешевші фірми через помилки у їхніх пропозиціях. Скарг в АМКУ від відхилених фірм не було.



ТОВ «Вельт капітал» належить львів’янці Тетяні Павленко. З 2016 року фірма виграла підряди на 3,96 млрд грн. Найбільше отримала у рідній Львівській області 2,2 млрд грн, а також 1,4 млрд грн вже має на Волині.



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