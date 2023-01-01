На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку
Вкотре жителі Рожищенської громади у смутку та скорботі навколішки зустрічали Героя, котрий віддав життя за наше мирне завтра.

Востаннє на малу батьківщину 20 листопада на щиті повернувся захисник України Юрій Юрійович Чонка, 1986 року народження, житель села Топільне, повідомляє Рожищенська міськрада.

Як справжній чоловік, у час повномасштабної війни Юрій Чонка піднявся на захист рідної землі, мужньо боровся з російським агресором у складі єгерського батальйону 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на Харківщині.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

В одному з протистоянь солдат Юрій Чонка отримав поранення, та смерть тоді його оминула.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

А згодом, коли знову повернувся у стрій, війна таки забрала життя Героя. Ні, не під час бою, виснажене та підірване нелегкими бойовими буднями здоров’я солдата здолала важка хвороба. І сталося це у населеному пункті Чистоводівка Ізюмського району Харківської області.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида за спочилим Героєм.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

У невимовному горі біля домовини захисника України Юрія Чонки його дружина, син та донька, війна забрала у них найріднішу людину, і біль від такої втрати не загоїть навіть час.

По-чоловічому стримано востаннє прощається з покійним рідний брат, він теж захищає країну і ніколи не пробачить ворогові цю втрату.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

Віддати останню шану солдату Юрію Чонці прийшли рідні, друзі, представники влади, однокласники, сусіди і просто небайдужі жителі громади, бо кожен розуміє: саме таким Героям як Юрій Чонка ми завдячуємо тим, що спимо у теплих постелях, у рідних домівках, радіємо кожному новому світанку.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

Після спільної молитви траурна процесія вирушила до місця останнього спочинку захисника України – на кладовище села Топільне.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

І знову сльози, біль, розпач… Снігову заметіль розривають гучні постріли та звуки Державного Гімну. Військові знімають жовто-синій стяг, яким була покрита домовина, і як символ держави, якій вірно й до останнього подиху служив солдат Юрій Чонка, передають братові Героя.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку

«Вічна пам'ять спочилому захисникові України Юрію Чонці! Щирі співчуття осиротілий родині, життя якої клята війна назавжди поділила на «до» та «після». Не забудемо, не пробачимо...» - повідомили у міськраді.
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку
На Волині провели в останню путь Героя Юрія Чонку



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Теги: загиблі, війна
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