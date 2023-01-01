Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
В області – хмарна погода. Невеликий, місцями помірний сніг та мокрий сніг. Подекуди слабка ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла , вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарна погода. Невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
В області – хмарна погода. Невеликий, місцями помірний сніг та мокрий сніг. Подекуди слабка ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла , вдень від 1° морозу до 4° тепла.
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