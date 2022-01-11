Скільки коштів до бюджету Луцька водії сплатили за порушення ПДР: озвучено суму

Скільки коштів до бюджету Луцька водії сплатили за порушення ПДР: озвучено суму
До бюджету Луцької територіальної громади з лютого до жовтня 2023 року зарахували 568 тисяч гривень штрафів за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані на камери відео- та фотофіксації "КАСКАД".

Як повідомили в Департаменті муніципальної варти Луцька, 10 % надходжень від сплачених водіями штрафів із 3 лютого 2023 року почали надходити за місцем фіксації адмінправопорушень, зокрема до Луцької тергромади.

За дев'ять місяців найбільше коштів від штрафів водії сплатили в лютому — 167 тисяч 356 гривень. Потому динаміка надходжень зменшилася, а саме:

- березень — 16 756 гривень;
- квітень — 14 722 гривні;
- травень — 45 293 гривень;
- червень — 47 909 гривень;
- липень — 78 435 гривень;
- серпень — 80 649 гривень;
- вересень — 56 803 гривні;
- жовтень — 60 098 грн.

Наразі на території Луцької громади встановлені та здійснюють контроль п'ять приладів контролю за безпекою дорожнього руху, а саме:

- у Луцьку на вулиці Конякіна, 17;
- у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого;
- у Луцьку на вулиці Ковельській, 144;
- у Луцьку на вулиці Ковельській, 147;
- у селі Забороль на 82 км+575 автодороги Н-22.

Штраф за перевищення швидкості руху від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень.


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Теги: ПДР, штрафи
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