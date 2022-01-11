Скільки коштів до бюджету Луцька водії сплатили за порушення ПДР: озвучено суму

До бюджету Луцької територіальної громади з лютого до жовтня 2023 року зарахували 568 тисяч гривень штрафів за порушення правил дорожнього руху, які були зафіксовані на камери відео- та фотофіксації "КАСКАД".Як повідомили в Департаменті муніципальної варти Луцька, 10 % надходжень від сплачених водіями штрафів із 3 лютого 2023 року почали надходити за місцем фіксації адмінправопорушень, зокрема до Луцької тергромади.За дев'ять місяців найбільше коштів від штрафів водії сплатили в лютому — 167 тисяч 356 гривень. Потому динаміка надходжень зменшилася, а саме:- березень — 16 756 гривень;- квітень — 14 722 гривні;- травень — 45 293 гривень;- червень — 47 909 гривень;- липень — 78 435 гривень;- серпень — 80 649 гривень;- вересень — 56 803 гривні;- жовтень — 60 098 грн.Наразі на території Луцької громади встановлені та здійснюють контроль п'ять приладів контролю за безпекою дорожнього руху, а саме:- у Луцьку на вулиці Конякіна, 17;- у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого;- у Луцьку на вулиці Ковельській, 144;- у Луцьку на вулиці Ковельській, 147;- у селі Забороль на 82 км+575 автодороги Н-22.Штраф за перевищення швидкості руху від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень.