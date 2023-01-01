В Україну повернули тіла 94 полеглих воїнів

В Україну повернули тіла 94 полеглих воїнів
На підконтрольну уряду України територію сьогодні, 20 лоистопада, повернули тіла 94 оборонців України.

Про це в телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 оборонців України.

Захід здійснювався Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

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Теги: загиблі, війна
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