Ексректора луцького вишу суд оштрафував за корупцію на 3400 гривень

Петра Савчука у скоєнні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією.



Про це пише інформагентство



Як ідеться в матеріалах справи, із 15 грудня 2021 року до 27 вересня 2023 року Петро Савчук обіймав посаду директора Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. Під час видачі та підписання наказу від 30 грудня 2021 року щодо призначення своєї дружини на посаду наукового працівника лабораторії рослинництва та селекції сільськогосподарської дослідної станції Петро Савчук не повідомив в установленому законом порядку Національну академію аграрних наук України про наявність у нього реального конфлікту інтересів.



Зокрема 4 січня 2022 року Петро Савчук видав та підписав наказ про переведення дружини на посаду завідувача відділу рослинництва на 0,5 ставки посадового окладу, знову ж таки не повідомивши про конфлікт інтересів.



Вже 1 вересня 2022 року він видав та підписав наказ щодо встановлення надбавки за складність, напруженість у роботі у розмірі 50 відсотків посадового окладу з коштів спецфонду для завідувача відділу рослинництва, яка є його дружиною.



Дії Петра Савчука кваліфікували за ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП (неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів; вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).



Прокурор Артиш у судовому засіданні підтримала протоколи про адміністративні правопорушення та просила суддю визнати Петра Савчука винним у вчиненні адміністративних правопорушень з накладенням на нього адміністративного стягнення у максимальному розмірі.



У судовому засіданні Петро Савчук та його захисник Носков вину у вчинених адміністративних правопорушеннях не визнали. Вони подали письмові пояснення, на підставі яких просили провадження закрити. Узагальнені доводи сторони захисту зводяться до наступного:



- Петро Савчук належним чиним повідомив Президію Національної академії аграрних наук України про прийняття на роботу його дружини, зокрема і шляхом затвердження змін до штатного розпису підприємства;

- встановлюючи власній дружині надбавки за складність та напруженість у роботі, Петро Савчук не надав їй жодних переваг, а розмір такої надбавки був однаковий для всіх працівників та узгоджувався з умовами колективного договору;

- Петро Савчук не встановлював надбавку для власної дружини, а змінив джерело її фінансування із загального на спеціальний фонд;

- комісією НААН України не встановлено жодних порушень у діях Петра Савчука;

- селище Рокині, де розташоване підприємство, є сільським населеним пунктом, а тому на дані правовідносини поширюються положення пункту 3 абзацу третьої частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку з роботою осіб, які працюють у сільських населених пунктах;

- сторона захисту вказала на порушення права на захист Петра Савчука , оскільки під час складання протоколів про адміністративні правопорушення не була забезпечена присутність захисника, на чому наполягав Савчук.



Суд ж доводи сторони захисту до уваги не взяв, адже з листа НААН України від 27 вересня 2023 року вбачається, що Петро Савчук повідомив про працюючу близьку особу лише 4 січня 2023 року, а наказ про прийняття на роботу дружини був виданий ще 30 грудня 2021 року.



Також суддя вважає, що встановлення додаткових доплат та премій до посадового окладу вимагає від роботодавця оцінки стосовно кожного конкретного працівника. Тому Петро Савчук не міг бути об'єктивним, приймаючи рішення про встановлення надбавки для дружини.



Крім того, суддя не прийняв доводи стосовно того, що комісія НААН не виявила порушень піж час перевірки, адже з наданого акту не встановлено, що проводилась перевірка антикорупційного законодавства. Сам акт стосувався «ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН України». До того ж, комісія НААН не належить до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.



Не були взяті доводи і з приводу джерела фінансування надбавки, бо, на переконання суду, в цьому випадку це не має правового значення.



В підсумку суддя дійшов висновку, що в діях Петра Савчука є склад інкримінованих адміністративних правопорушень, та оштрафував його на 3 тисячі 400 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав винним ексректора Луцького національного технічного університету та колишнього очільника Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції, пов’язаного з корупцією.Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на постанову Луцького міськрайонного суду.Як ідеться в матеріалах справи, із 15 грудня 2021 року до 27 вересня 2023 року Петро Савчук обіймав посаду директора Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. Під час видачі та підписання наказу від 30 грудня 2021 року щодо призначення своєї дружини на посаду наукового працівника лабораторії рослинництва та селекції сільськогосподарської дослідної станції Петро Савчук не повідомив в установленому законом порядку Національну академію аграрних наук України про наявність у нього реального конфлікту інтересів.Зокрема 4 січня 2022 року Петро Савчук видав та підписав наказ про переведення дружини на посаду завідувача відділу рослинництва на 0,5 ставки посадового окладу, знову ж таки не повідомивши про конфлікт інтересів.Вже 1 вересня 2022 року він видав та підписав наказ щодо встановлення надбавки за складність, напруженість у роботі у розмірі 50 відсотків посадового окладу з коштів спецфонду для завідувача відділу рослинництва, яка є його дружиною.Дії Петра Савчука кваліфікували за ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП (неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів; вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів).Прокурору судовому засіданні підтримала протоколи про адміністративні правопорушення та просила суддю визнати Петра Савчука винним у вчиненні адміністративних правопорушень з накладенням на нього адміністративного стягнення у максимальному розмірі.У судовому засіданні Петро Савчук та його захисниквину у вчинених адміністративних правопорушеннях не визнали. Вони подали письмові пояснення, на підставі яких просили провадження закрити. Узагальнені доводи сторони захисту зводяться до наступного:- Петро Савчук належним чиним повідомив Президію Національної академії аграрних наук України про прийняття на роботу його дружини, зокрема і шляхом затвердження змін до штатного розпису підприємства;- встановлюючи власній дружині надбавки за складність та напруженість у роботі, Петро Савчук не надав їй жодних переваг, а розмір такої надбавки був однаковий для всіх працівників та узгоджувався з умовами колективного договору;- Петро Савчук не встановлював надбавку для власної дружини, а змінив джерело її фінансування із загального на спеціальний фонд;- комісією НААН України не встановлено жодних порушень у діях Петра Савчука;- селище Рокині, де розташоване підприємство, є сільським населеним пунктом, а тому на дані правовідносини поширюються положення пункту 3 абзацу третьої частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку з роботою осіб, які працюють у сільських населених пунктах;- сторона захисту вказала на порушення права на захист Петра Савчука , оскільки під час складання протоколів про адміністративні правопорушення не була забезпечена присутність захисника, на чому наполягав Савчук.Суд ж доводи сторони захисту до уваги не взяв, адже з листа НААН України від 27 вересня 2023 року вбачається, що Петро Савчук повідомив про працюючу близьку особу лише 4 січня 2023 року, а наказ про прийняття на роботу дружини був виданий ще 30 грудня 2021 року.Також суддя вважає, що встановлення додаткових доплат та премій до посадового окладу вимагає від роботодавця оцінки стосовно кожного конкретного працівника. Тому Петро Савчук не міг бути об'єктивним, приймаючи рішення про встановлення надбавки для дружини.Крім того, суддя не прийняв доводи стосовно того, що комісія НААН не виявила порушень піж час перевірки, адже з наданого акту не встановлено, що проводилась перевірка антикорупційного законодавства. Сам акт стосувався «ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН України». До того ж, комісія НААН не належить до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.Не були взяті доводи і з приводу джерела фінансування надбавки, бо, на переконання суду, в цьому випадку це не має правового значення.В підсумку суддя дійшов висновку, що в діях Петра Савчука є склад інкримінованих адміністративних правопорушень, та оштрафував його на 3 тисячі 400 гривень.

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