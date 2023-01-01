Ексректора Луцького НТУ Петра Савчука судять за корупцію

Петра Савчука судять за корупційні дії, вчинені на посаді директора Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України



Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пишуть



На адресу суду надійшли дві справи про адміністративні правопорушення стосовно Петра Савчука, який працював директором Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН в період з 15 грудня 2021 року по 27 вересня 2023 року. Йдеться про неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.



«Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.



У зв'язку з цим суддя вважає, що для повного, всебічного та об'єктивного розгляду справ, дані справи про адміністративне правопорушення доцільно об'єднати в одне провадження для одночасного розгляду», – йдеться у постанові.



Тож суд постановив об'єднати справи про адміністративні правопорушення в одне провадження.



Нагадаємо, на початку вересня колишньому ректору Луцького НТУ Петру Савчуку, який на той момент очолював Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту сільського господарства,



А 28 вересня у своєму Фейсбук Петро Савчук повідомив, що він завершив роботу у структурі НААН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишнього ректора Луцького національного технічного університетусудять за корупційні дії, вчинені на посаді директора Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук УкраїниПро це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини На адресу суду надійшли дві справи про адміністративні правопорушення стосовно Петра Савчука, який працював директором Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН в період з 15 грудня 2021 року по 27 вересня 2023 року. Йдеться про неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.«Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.У зв'язку з цим суддя вважає, що для повного, всебічного та об'єктивного розгляду справ, дані справи про адміністративне правопорушення доцільно об'єднати в одне провадження для одночасного розгляду», – йдеться у постанові.Тож суд постановив об'єднати справи про адміністративні правопорушення в одне провадження.Нагадаємо, на початку вересня колишньому ректору Луцького НТУ Петру Савчуку, який на той момент очолював Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію Інституту сільського господарства, висловили недовіру і домагалися звільнення його з посади А 28 вересня у своєму Фейсбук Петро Савчук повідомив, що він завершив роботу у структурі НААН.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію