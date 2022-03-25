Представлялися працівниками банків: за минулу добу шахраї видурили у волинян 50 тисяч гривень

За минулу добу четверо волинян потерпіли від незаконних дій аферистів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисники, під приводом запобігання шахрайським діям із картковими рахунками, видурили у потерпілих близько 50 тисяч гривень. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.Потерпілі розповіли, що їм телефонували особи, які представлялися працівниками банків та повідомляли про нібито несанкціоновані дії щодо їхніх карткових рахунків з боку третіх осіб. Аферисти, шляхом обману, дізнавалися конфіденційну інформацію від заявників. Після чого з їхніх рахунків зникали гроші.- реквізити платіжної картки;- паролі, коди банків та мобільних операторів;- кодові слова;- зняти ліміти з картки потерпілої особи;- а також можуть переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь."Якщо телефонує працівник банку, аби убезпечити себе від шахрайства скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, який вказаний на платіжній картці", - зазначають у поліції.- запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;- керують у телефонній розмові вашими діями (просять зробити трансакцію, встановити програму на ваш пристрій);- просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;- лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;- просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки."Якщо ви випадково повідомили шахраю пароль до інтернет-банкінгу, негайно заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу.Застерігаємо громадян бути обачними та ні в якому разі не повідомляти особисту, фінансову чи конфіденційну інформацію стороннім особам. Якщо ж ви потерпіли від шахраїв негайно телефонуйте в поліцію за номером 102", - додають у поліції.