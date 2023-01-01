Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги

Київські поліцейські викрили дурисвітів із Волині, які організували шахрайський збір на лікування поранених військових та тяжкохворих дітей.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Фігуранти ошукали громадян на суму майже 700 000 гривень, а «зароблені» гроші витрачали на розваги.Зловмисниками виявились 25-річний та 23-річний волиняни.Вони публікували історії про те, що необхідно рятувати життя дітям, які отримали тяжкі опіки. Користувачі соцмережі перераховували гроші на їхні власні банківські рахунки у сумі від 300 до 2000 гривень.Окрім того, порушники відкривали терміновий збір на лікування поранених бійців ЗСУ та аби викликати довіру у читачів — розміщували фото бійців, які знаходили у різних новинах про війну.Отримані кошти аферисти витрачали на різні розваги, покупки в магазинах та відпочинок в ресторанах.Нагадаємо, на Волині засудили шахрая, якийна лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей.