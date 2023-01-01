Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги
Сьогодні, 11:25
Київські поліцейські викрили дурисвітів із Волині, які організували шахрайський збір на лікування поранених військових та тяжкохворих дітей.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Фігуранти ошукали громадян на суму майже 700 000 гривень, а «зароблені» гроші витрачали на розваги.
Зловмисниками виявились 25-річний та 23-річний волиняни.
Вони публікували історії про те, що необхідно рятувати життя дітям, які отримали тяжкі опіки. Користувачі соцмережі перераховували гроші на їхні власні банківські рахунки у сумі від 300 до 2000 гривень.
Окрім того, порушники відкривали терміновий збір на лікування поранених бійців ЗСУ та аби викликати довіру у читачів — розміщували фото бійців, які знаходили у різних новинах про війну.
Отримані кошти аферисти витрачали на різні розваги, покупки в магазинах та відпочинок в ресторанах.
Нагадаємо, на Волині засудили шахрая, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Фігуранти ошукали громадян на суму майже 700 000 гривень, а «зароблені» гроші витрачали на розваги.
Зловмисниками виявились 25-річний та 23-річний волиняни.
Вони публікували історії про те, що необхідно рятувати життя дітям, які отримали тяжкі опіки. Користувачі соцмережі перераховували гроші на їхні власні банківські рахунки у сумі від 300 до 2000 гривень.
Окрім того, порушники відкривали терміновий збір на лікування поранених бійців ЗСУ та аби викликати довіру у читачів — розміщували фото бійців, які знаходили у різних новинах про війну.
Отримані кошти аферисти витрачали на різні розваги, покупки в магазинах та відпочинок в ресторанах.
Нагадаємо, на Волині засудили шахрая, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги
Сьогодні, 11:25
Суд знову відмовився випустити Коломойського на волю
Сьогодні, 11:16
Представлялися працівниками банків: за минулу добу шахраї видурили у волинян 50 тисяч гривень
Сьогодні, 11:15