Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги

Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги
Київські поліцейські викрили дурисвітів із Волині, які організували шахрайський збір на лікування поранених військових та тяжкохворих дітей.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Фігуранти ошукали громадян на суму майже 700 000 гривень, а «зароблені» гроші витрачали на розваги.

Зловмисниками виявились 25-річний та 23-річний волиняни.
Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги

Вони публікували історії про те, що необхідно рятувати життя дітям, які отримали тяжкі опіки. Користувачі соцмережі перераховували гроші на їхні власні банківські рахунки у сумі від 300 до 2000 гривень.

Окрім того, порушники відкривали терміновий збір на лікування поранених бійців ЗСУ та аби викликати довіру у читачів — розміщували фото бійців, які знаходили у різних новинах про війну.

Отримані кошти аферисти витрачали на різні розваги, покупки в магазинах та відпочинок в ресторанах.
Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги

Нагадаємо, на Волині засудили шахрая, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей.

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Теги: шахраї, Україна
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