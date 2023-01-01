Судили шахрая з Волині, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зловмисника викрили працівники карного розшуку та слідства спільно із кіберполіцейськими Волинської області за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури.



Встановлено, що з 2022 року правопорушник розміщував фіктивні оголошення у соціальній мережі Facebook, щодо збору коштів на лікування хворих дітей та проходження реабілітації поранених військовослужбовців, внаслідок чого небайдужі громадяни перерахували понад 60 тисяч гривень.



У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання 32-річного жителя Нововолинська, у результаті якого вилучили мобільні телефони з яких зловмисник здійснював публікації, а також банківські картки на які здійснювались зарахування коштів та ноутбуки.



При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів.



Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні 100 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.



У вересні слідчі завершили досудове розслідування у вказаному провадженні та обвинувальний акт скерували до суду.



Нововолинський міський суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, приєднавши частково невідбуте покарання за попереднім вироком, остаточно присудив – п’ять років та чотири місяці позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині засудили шахрая, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисника викрили працівники карного розшуку та слідства спільно із кіберполіцейськими Волинської області за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури.Встановлено, що з 2022 року правопорушник розміщував фіктивні оголошення у соціальній мережі Facebook, щодо збору коштів на лікування хворих дітей та проходження реабілітації поранених військовослужбовців, внаслідок чого небайдужі громадяни перерахували понад 60 тисяч гривень.У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання 32-річного жителя Нововолинська, у результаті якого вилучили мобільні телефони з яких зловмисник здійснював публікації, а також банківські картки на які здійснювались зарахування коштів та ноутбуки.При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні 100 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.У вересні слідчі завершили досудове розслідування у вказаному провадженні та обвинувальний акт скерували до суду.Нововолинський міський суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, приєднавши частково невідбуте покарання за попереднім вироком, остаточно присудив – п’ять років та чотири місяці позбавлення волі.

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