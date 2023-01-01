Волинські митники виявили контрабандні цигарки у потягу, які заховали під матрацами

У купе пасажирського потягу сполученням "Київ-Хелм" спільна оглядова група митників та прикордонників виявила 2210 пачок цигарок різних торгових марок.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Вартість вилученого курива - майже 70 тисяч гривень.Блоки, які дві громадянки намагалися приховати від контролю, знаходилися під спальними матрацами. Для ще кращої "конспірації" жінки прикрили їх постільною білизною та особистими речами. Однак це не збило з пантелику лабрадора Баді - надійного помічника волинських митників.Приховування товару від митного контролю тягне за собою його конфіскацію та штраф у повному обсязі вартості предметів правопорушення.