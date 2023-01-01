В окупованому Криму перестав працювати месенджер Viber

В окупованому Криму перестав працювати месенджер Viber
У тимчасово окупованому Криму другу добу поспіль не працює мобільний застосунок месенджеру Viber. Кримські користувачі не можуть відправити повідомлення.
Про це повідомив Суспільному Крим місцевий житель.

"Вже другий день у нас не працює Viber. Неможливо відправити повідомлення, не видно статусу онлайн", — розповів він.

Як розповіли кримчани Telegram-каналу "Кримський вітер" 19 листопада, відповідний застосунок перестав працювати у провайдерів мобільного інтернету МТС, "Волна", Win mobile, "Крымтелеком".

Також фіксуються проблеми у провайдера стаціонарного інтернету Optilink з міста Саки. Водночас з'єднання відновлюється, коли користувачі вмикають VPN.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вайбер, Крим
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
«Студентська рада – це не просто школа лідерства, це життя лідера», – голова Студради ВНУ Максим Пивоварчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди
Сьогодні, 22:14
На Волині поховали останню представницю УПА Ковельського району Ганну Зелену
Сьогодні, 21:46
В окупованому Криму перестав працювати месенджер Viber
Сьогодні, 21:17
На автошляхах Луцька й Волині працює дорожня та снігоприбиральна техніка
Сьогодні, 20:51
Скільки коштів до бюджету Луцька водії сплатили за порушення ПДР: озвучено суму
Сьогодні, 20:36
Схожі новини
Українські військові уразили два російські десантні катери в Криму Українські військові уразили два російські десантні катери в Криму
10 листопад, 09:35
Екскомандувач збройних сил США в Європі пояснив, що треба для деокупації Криму Екскомандувач збройних сил США в Європі пояснив, що треба для деокупації Криму
04 листопад, 06:31
У Криму вражено російський ЗРК «С-300» внаслідок ракетної атаки, – ЗМІ У Криму вражено російський ЗРК «С-300» внаслідок ракетної атаки, – ЗМІ
31 жовтень, 12:10
Спецпризначенці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. ВІДЕО Спецпризначенці ГУР десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах. ВІДЕО
04 жовтень, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники з Луцького району отримали високі державні нагороди
Сьогодні, 22:14
 0
На Волині поховали останню представницю УПА Ковельського району Ганну Зелену
Сьогодні, 21:46
 0
В окупованому Криму перестав працювати месенджер Viber
Сьогодні, 21:17
 0
На автошляхах Луцька й Волині працює дорожня та снігоприбиральна техніка
Сьогодні, 20:51
 0
Скільки коштів до бюджету Луцька водії сплатили за порушення ПДР: озвучено суму
Сьогодні, 20:36
 0
Медіа
відео
1/8