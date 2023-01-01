В окупованому Криму перестав працювати месенджер Viber



Про це повідомив Суспільному Крим місцевий житель.



"Вже другий день у нас не працює



Як розповіли кримчани Telegram-каналу "Кримський вітер" 19 листопада, відповідний застосунок перестав працювати у провайдерів мобільного інтернету МТС, "Волна", Win mobile, "Крымтелеком".



Також фіксуються проблеми у провайдера стаціонарного інтернету Optilink з міста Саки. Водночас з'єднання відновлюється, коли користувачі вмикають VPN.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Криму другу добу поспіль не працює мобільний застосунок месенджеру Viber. Кримські користувачі не можуть відправити повідомлення.Про це повідомив Суспільному Крим місцевий житель."Вже другий день у нас не працює Viber . Неможливо відправити повідомлення, не видно статусу онлайн", — розповів він.Як розповіли кримчани Telegram-каналу "Кримський вітер" 19 листопада, відповідний застосунок перестав працювати у провайдерів мобільного інтернету МТС, "Волна", Win mobile, "Крымтелеком".Також фіксуються проблеми у провайдера стаціонарного інтернету Optilink з міста Саки. Водночас з'єднання відновлюється, коли користувачі вмикають VPN.

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