В окупованому Криму перестав працювати месенджер Viber
Сьогодні, 21:17
У тимчасово окупованому Криму другу добу поспіль не працює мобільний застосунок месенджеру Viber. Кримські користувачі не можуть відправити повідомлення.
Про це повідомив Суспільному Крим місцевий житель.
"Вже другий день у нас не працює Viber. Неможливо відправити повідомлення, не видно статусу онлайн", — розповів він.
Як розповіли кримчани Telegram-каналу "Кримський вітер" 19 листопада, відповідний застосунок перестав працювати у провайдерів мобільного інтернету МТС, "Волна", Win mobile, "Крымтелеком".
Також фіксуються проблеми у провайдера стаціонарного інтернету Optilink з міста Саки. Водночас з'єднання відновлюється, коли користувачі вмикають VPN.
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Про це повідомив Суспільному Крим місцевий житель.
"Вже другий день у нас не працює Viber. Неможливо відправити повідомлення, не видно статусу онлайн", — розповів він.
Як розповіли кримчани Telegram-каналу "Кримський вітер" 19 листопада, відповідний застосунок перестав працювати у провайдерів мобільного інтернету МТС, "Волна", Win mobile, "Крымтелеком".
Також фіксуються проблеми у провайдера стаціонарного інтернету Optilink з міста Саки. Водночас з'єднання відновлюється, коли користувачі вмикають VPN.
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