На війні з окупантами загинув Герой Юрій Чонка із Рожищенської громади

Несучи службу щодо захисту України, загинув військовослужбовець із села Топільне Рожищенської громади1986 р.н. Він був стрільцем-снайпером єгерського батальйону 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.Про це повідомили у групі села у Фейсбуці.«Він прагнув миру і помер, захищаючи родину та Україну. Світла пам’ять про справжнього патріота, який віддав своє життя за Україну, її кращу долю навіки залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять та слава захиснику України Юрію Чонці. Щирі співчуття рідним, друзям», – зазначають у повідомленні.Похорон відбудеться в понеділок, 20 листопада. Про місце та час поховання повідомимо згодом.Траур за загиблим Героєм триватиме з 18 до 20 листопада включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.