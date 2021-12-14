Перший снігопад: дороги на Волині чистили 17 одиниць спецтехніки

Перший снігопад: дороги на Волині чистили 17 одиниць спецтехніки
Перший снігопад не застав волинських дорожників зненацька, адже готувались до зими завчасно.

Про це повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Відповідальні чергові Служби відновлення у Волинській області та підрядних підприємств, які забезпечують утримання автошляхів державного значення, моніторили стан дорожнього покриття. Працювали злагодженно і на випередження.

Для недопущення утворення зимової слизькості на основних маршрутах працювала снігоприбиральна техніка – обробляли дорожнє покриття протиожеледними матеріалами, розчищали шляхи від снігу. Усього було залучено 17 одиниць техніки. Проїзд автодорогами державного значення забезпечено, перебоїв в русі не зафіксовано.

Тривають роботи з прибирання снігу, зокрема в місцях зупинки громадського транспорту.
Перший снігопад: дороги на Волині чистили 17 одиниць спецтехніки


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Теги: сніг, техніка, дорожники
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