Справжній сюр: митники показали безлюдний «Ягодин»
Сьогодні, 17:41
Перший сніг, що випав цими вихідними на Волині, яскраво відображає безлюддя "Ягодина".
Такі сюрреалістичні пейзажі за 79 років з часу заснування переходу не снилися нікому з місцевих старожилів навіть у найстрашніших снах, повідомляє Волинська митниця у фейсбуці.
Упродовж цих вихідних за 6 робочих змін, відповідно до затверджених у червні минулого року показників Меморандуму, через МАПП "Ягодин-Дорогуськ" мали б прослідувати по 1800 транспортних засобів у кожному напрямку. Однак через протест польських перевізників, що триває досі, на в'їзд до України оформлено 317 вантажівок, на виїзд за межі держави - 47.
Порівняно з оптимальною кількістю транспортних засобів, які можуть перетинати кордон через цей автоперехід, реально задіяна була лише 1/10 частина Меморандуму.
«А якщо згадати про проєктну спроможність розбудованого у 2012 році "Ягодина", за минулі 3 доби ним могли б скористатися 4 800 вантажівок, 12 000 легкових авто та 300 автобусів. Загалом у них могло б перетнути кордон 34 000 пасажирів. І це вже - не сюр, а красномовна ілюстрація реально заморожених на період блокади обопільно як українських, так і польських ресурсів», - йдеться у повідомленні.
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Такі сюрреалістичні пейзажі за 79 років з часу заснування переходу не снилися нікому з місцевих старожилів навіть у найстрашніших снах, повідомляє Волинська митниця у фейсбуці.
Упродовж цих вихідних за 6 робочих змін, відповідно до затверджених у червні минулого року показників Меморандуму, через МАПП "Ягодин-Дорогуськ" мали б прослідувати по 1800 транспортних засобів у кожному напрямку. Однак через протест польських перевізників, що триває досі, на в'їзд до України оформлено 317 вантажівок, на виїзд за межі держави - 47.
Порівняно з оптимальною кількістю транспортних засобів, які можуть перетинати кордон через цей автоперехід, реально задіяна була лише 1/10 частина Меморандуму.
«А якщо згадати про проєктну спроможність розбудованого у 2012 році "Ягодина", за минулі 3 доби ним могли б скористатися 4 800 вантажівок, 12 000 легкових авто та 300 автобусів. Загалом у них могло б перетнути кордон 34 000 пасажирів. І це вже - не сюр, а красномовна ілюстрація реально заморожених на період блокади обопільно як українських, так і польських ресурсів», - йдеться у повідомленні.
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