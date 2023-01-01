Водіям у черзі на польському кордоні привезли їжу, ліки та пальне
Сьогодні, 16:35
На кордоні з Польщею організували допомогу заблокованим у багатокілометрових чергах водіям.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило для цього спеціальний штаб, повідомляє у фейсбуці 12 канал.
Перша партія допомоги, яку привезли, - це 11 тисяч порцій їжі, 700 бутлів води та медикаменти, які закуповували за запитами перевізників.
Окрім того, найближчим часом водіям привезуть понад 13 тисяч літрів пального, щоб мали чим грітися. На кожному пункті пропуску, де перебувають українські водії, діє ініціативна група, яка відповідає за роздачу допомоги. Міністерство навіть пообіцяло посприяти евакуації водіїв до України, якщо виникне така необхідність.
Українські водії кажуть, що хоча поляки обіцяли їх підтримувати, ні харчів, ні води їм не давали. Мають проблему навіть із пошуком вбиралень.
Нині в черзі з польського боку перебувають близько 2900 вантажівок. Найбільше навпроти «Краківця» - 1200, навпроти «Ягодина» - близько 1100 вантажівок.
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило для цього спеціальний штаб, повідомляє у фейсбуці 12 канал.
Перша партія допомоги, яку привезли, - це 11 тисяч порцій їжі, 700 бутлів води та медикаменти, які закуповували за запитами перевізників.
Окрім того, найближчим часом водіям привезуть понад 13 тисяч літрів пального, щоб мали чим грітися. На кожному пункті пропуску, де перебувають українські водії, діє ініціативна група, яка відповідає за роздачу допомоги. Міністерство навіть пообіцяло посприяти евакуації водіїв до України, якщо виникне така необхідність.
Українські водії кажуть, що хоча поляки обіцяли їх підтримувати, ні харчів, ні води їм не давали. Мають проблему навіть із пошуком вбиралень.
Нині в черзі з польського боку перебувають близько 2900 вантажівок. Найбільше навпроти «Краківця» - 1200, навпроти «Ягодина» - близько 1100 вантажівок.
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