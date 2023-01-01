Рік вважався зниклим безвісти: «На щиті» на рідну Волинь повертається 21-річний Герой Богдан Дацюк

Рік вважався зниклим безвісти: «На щиті» на рідну Волинь повертається 21-річний Герой Богдан Дацюк
Додому навіки повертається 21-річний Герой з Волині Богдан Дацюк.

Про це повідомили у Горохівській громаді.

"Довгий рік невідомості, сліз та чекання звістки про зниклого воїна Богдана Дацюка. І ось Герой назавжди повертається на вічний спочинок до рідного краю назавжди.

Богдан Дацюк народився у селі Вільхівка 2 жовтня 2001 року. Він був хорошим сином, товаришем, побратимом.

Заступник командира бойової машини-навідник-оператор,
вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину загинув 16.10.2022 року неподалік с.Опитне Покровського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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