Рік вважався зниклим безвісти: «На щиті» на рідну Волинь повертається 21-річний Герой Богдан Дацюк

Богдан Дацюк.



Про це



"Довгий рік невідомості, сліз та чекання звістки про зниклого воїна Богдана Дацюка. І ось Герой назавжди повертається на вічний спочинок до рідного краю назавжди.



Богдан Дацюк народився у селі Вільхівка 2 жовтня 2001 року. Він був хорошим сином, товаришем, побратимом.



Заступник командира бойової машини-навідник-оператор,

вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину загинув 16.10.2022 року неподалік с.Опитне Покровського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому навіки повертається 21-річний Герой з ВолиніПро це повідомили у Горохівській громаді."Довгий рік невідомості, сліз та чекання звістки про зниклого воїна Богдана Дацюка. І ось Герой назавжди повертається на вічний спочинок до рідного краю назавжди.Богдан Дацюк народився у селі Вільхівка 2 жовтня 2001 року. Він був хорошим сином, товаришем, побратимом.Заступник командира бойової машини-навідник-оператор,вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину загинув 16.10.2022 року неподалік с.Опитне Покровського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

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